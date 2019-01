Họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu vẽ tranh tại chỗ thu 'nóng' 100 triệu đồng

Họa sĩ Lê Minh Châu sinh năm 1991, bị nhiễm chất độc màu da cam, được nhiều người biết đến qua phim tài liệu Chau, beyond the Lines do nữ đạo diễn Courtney Marsh người Mỹ thực hiện trong vòng 7 năm. Phim vào đề cử Top 5 phim tài liệu ngắn xuất sắc tại Oscar 2016. Năm 2017, chàng họa sĩ 9X này cũng trở thành 1 trong 10 nhân vật truyền cảm hứng với câu chuyện về hành trình vượt lên số phận của mình. Minh Châu hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Ngoài vẽ tranh, anh còn là thầy giáo dạy vẽ, đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, gây quỹ ủng hộ cho những mảnh đời bất hạnh.

Nhận lời đến với dự án thành lập quỹ Thắp sáng tương lai, Lê Minh Châu đã vẽ tặng chủ nhân của dự án là Nam vương Nguyễn Hoàng Khôi một bức tranh ngay trên sân khấu. Chưa đến 10 phút, Lê Minh Châu cắn cây cọ vẽ xong bức tranh trong sự thán phục của nhiều người.

Ảnh: Anh Kiệt Bức tranh vẽ bằng miệng của Lê Minh Châu được nhiều mạnh thường quân mong muốn sở hữu Có rất nhiều ý kiến mong muốn được sở hữu bức tranh đầy ý nghĩa này trong khán phòng nên một cuộc đấu giá "nóng" đã diễn ra. Một doanh nhân đã thắng với mức đấu giá thành công là 50 triệu đồng, nhưng ngưỡng mộ tài năng của anh, hai vị khách không chiến thắng đã dành tặng thêm 50 triệu đồng nữa cho quỹ, nâng tổng số tiền trao cho quỹ là 100 triệu đồng để phục vụ cho dự án thiện nguyện sắp tới. Có rất nhiều ý kiến mong muốn được sở hữu bức tranh đầy ý nghĩa này trong khán phòng nên một cuộc đấu giá "nóng" đã diễn ra. Một doanh nhân đã thắng với mức đấu giá thành công là 50 triệu đồng, nhưng ngưỡng mộ tài năng của anh, hai vị khách không chiến thắng đã dành tặng thêm 50 triệu đồng nữa cho quỹ, nâng tổng số tiền trao cho quỹ là 100 triệu đồng để phục vụ cho dự án thiện nguyện sắp tới.

Nói về sự cố ảnh chụp ở Đại lộ danh vọng, Lê Minh Châu tâm sự anh được chú ý hơn, được quan tâm hơn và có nhiều khách hàng hơn. "Mình vẫn tích cực tham gia các buổi đấu giá, các hoạt động từ thiện để gây quỹ ủng hộ những mảnh đời bất hạnh. Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân là ngôi sao, mình vẫn sống đúng với những gì mình đang có thôi", Minh Châu nói thêm.

Nhiều nghệ sĩ cũng đã góp mặt để ủng hộ dự án hỗ trợ trẻ em nghèo đến trường như Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới Phan Thị Mơ, người mẫu - diễn viên Cao Lâm Viên, siêu mẫu Quang Hòa, siêu mẫu Kim Huệ, đạo diễn Lê Việt…