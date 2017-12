Họa sĩ vẽ thỏ Bugs Bunny qua đời

Thỏ Bunny là một trong những nhân vật hoạt hình nổi tiếng, được yêu quý nhất ở thế kỷ 20, thậm chí được gắn ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng. Năm 1940, khi Bob Givens đầu quân cho Hãng Warner Bros, tên tuổi ông đã vụt sáng khi ông tạo hình lại nhân vật này, do nhà sản xuất không hài lòng với hình ảnh “quá dễ thương” của thỏ Bunny trước đó. Mẫu vẽ thỏ Bugs Bunny (ảnh) của Bob Givens mang vẻ lém lỉnh, thân thiện, hoạt bát, gần gũi với khán giả nhiều lứa tuổi.



Given đã làm việc trong ngành phim hoạt hình hơn 60 năm. Các nhân vật mà ông vẽ còn xuất hiện trong các phim Tom & Jerry, Daffy Duck, Alvin and the Chipmunks, Popeye.