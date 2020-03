Hoài Sa diện áo dài xuất hiện trên truyền hình Thái Lan

Sau khi giành vị trí thứ hai trong phần thi tài năng tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020, Hoài Sa tiếp tục tham gia các hoạt động bên lề cuộc thi cùng với các thí sinh khác. Mới đây, Hoài Sa cùng các đối thủ có buổi giao lưu với đài truyền hình Chanel 3, đây là một trong những đài truyền hình nổi tiếng của Thái Lan.

Cận cảnh áo dài họa tiết hoa sen của Hoài Sa tại Miss International Queen 2020 Ảnh: NVCC

Tại buổi ghi hình, trong khi các thí sinh khác chọn những mẫu váy sặc sỡ với những họa tiết khác nhau thì Hoài Sa lại quyết định diện áo dài Việt Nam để xuất hiện trên truyền hình. Điều này khiến cho người đẹp gốc An Giang trở nên nổi bật giữa những "chiến binh" còn lại. Á quân 2 Chinh phục Hoàn mỹ chọn mẫu áo dài màu tím với họa tiết sen hồng in trên tà áo mang đậm phong cách Việt. Người đẹp gốc An Giang còn khéo léo kết hợp mái tóc đen xõa đơn giản và phong cách trang điểm nhẹ nhàng khiến cho người nhìn cảm nhận sự dịu dàng của người con gái Việt Nam. Lý giải về sự lựa chọn này, Hoài Sa cho biết: "Tôi cảm thấy tự hào khi mang hình ảnh chiếc áo dài đến với bạn bè quốc tế, tôi tự hào khi giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh hoa sen và tôi tự hào khi mang đến sắc tím của cộng đồng LGBT".