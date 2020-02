Hoài Sa xếp thứ nhì phần thi tài năng tại Miss International Queen 2020

Ngày 28.2, Hoài Sa bước vào phần trình diễn trang phục dân tộc và thi tài năng tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020. Bạn gái của Trọng Hiếu lập tức khiến khán giả vỡ òa khi giành chiến thắng ở vị trí thứ 2 trong phần thi tài năng. Hoài Sa bước ra sân khấu với trang phục dạ hội màu trắng nhẹ nhàng cùng nụ cười rạng rỡ. Cô chọn ca khúc One moment in time của Whisney Houston để dự thi.

Hoài Sa cười rạng rỡ khi chiến thắng vị trí thứ 2 trong phần thi tài năng Ảnh: chụp màn hình

Sau phần trình diễn, Hoài Sa chia sẻ lý do lựa chọn ca khúc này, cô cho biết: "Tôi muốn chia sẻ lí do tôi chọn bài hát này cho phần thi tài năng, tôi đến đây bằng tất cả trái tim và tôi muốn nói với những cô gái của tôi rằng chỉ có duy nhất một điều mà bạn cần làm đó là làm mọi thứ bằng tất cả trái tim của chúng ta. Hãy làm mọi thứ như bạn chỉ có một lần để làm trong đời. Chúng ta có thể tỏa sáng như trong lời bài hát. Một lý do khác là vì tôi yêu Whisney Houston".

Phần trình diễn của Hoài Sa khiến giám khảo Pangina Heals bất ngờ vì chất giọng đầy nội lực và vị giám khảo này cho rằng Hoài Sa thật sự là một ca sĩ chuyên nghiệp. Ngoài ra, trên mạng xã hội một số khán giả nhận xét nếu âm thanh của chương trình chất lượng hơn thì giọng hát của Hoài Sa càng ấn tượng và nổi bật hơn.

Hoài Sa tự tin trình diễn quốc phục tại Miss International Queen 2020 Ảnh: chụp màn hình

Chiến thắng ở phần thi tài năng là đại diện đến từ Pháp, người đẹp lựa chọn một ca khúc mang thông điệp hạnh phúc để dự thi. Phần trình diễn của thí sinh này đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo. Pangina Heals nhận xét rằng cô cảm thấy hào hứng và cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ thí sinh này.