Hoàng Hạnh tiếp tục giành huy chương đồng, xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng 'Miss Earth'

Trải qua đêm thi tranh huy chương cuối cùng, Hoàng Hạnh giành thêm huy chương đồng giải thưởng Người đẹp thân thiện, giải bạc thuộc về đại diện Serbia, giải vàng thuộc về đại diện Paraguay. Đây là sự lựa chọn của Ban tổ chức sau hành trình gần 1 tháng thi cử, sinh hoạt chung tại Philippines. Điều đó có thể thấy dù không quá giỏi tiếng Anh nhưng sự thân thiện, hòa đồng và hay giúp đỡ các thí sinh khác của Hoàng Hạnh đã được nhìn nhận và đánh giá cao tại cuộc thi năm nay.

Đêm thi tài năng của các thí sinh thuộc nhóm Nước vừa diễn ra, Hoàng Hạnh chọn thể hiện ca khúc Tàu anh qua núi với bộ trang phục áo dài in bản đồ đất nước Việt Nam. Rất nhiều khán giả ủng hộ Hoàng Hạnh thể hiện võ thuật sở trường của mình nhưng người đẹp mong muốn đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế nhiều hơn nên đã chọn ca hát. Tuy nhiên mỹ nhân Nghệ An không may mắn ở phần thi này.