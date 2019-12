Hoàng Thùy hô to Việt Nam tại bán kết 'Miss Universe 2019'

Sáng 7.12 (giờ Việt Nam), bán kết Miss Universe 2019 diễn ra tại Mỹ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ sắc đẹp. Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này là Á hậu Hoàng Thùy. Cô sở hữu chiều cao vượt trội, hình thể nóng bỏng cùng vốn tiếng Anh tốt. Trước khi lên đường “mang chuông đi đánh xứ người", mỹ nhân gốc Thanh Hóa từng chia sẻ về việc cô kỳ vọng mang chiếc vương miện Miss Universe đầu tiên về cho Việt Nam.

Mở đầu đêm thi, các thí sinh xuất hiện trên sân khấu và giới thiệu về bản thân mình. Hoàng Thùy lựa chọn thiết kế váy ngắn ôm sát đầy khỏe khoắn, kết hợp cùng kiểu tóc cao cá tính. Với kinh nghiệm có được từ quá trình làm người mẫu, Hoàng Thùy tự tin sải bước. Khi đến giữa sân khấu, chân dài tự tin hô to tên cùng hai tiếng Việt Nam và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Nhiều khán giả đánh giá cao và bày tỏ niềm tự hào trước phần thể hiện của đại diện Việt Nam.

Hoàng Thùy tự tin hô to hai tiếng Việt Nam trong đêm bán kết

Sau phần thi giới thiệu, các thí sinh tiếp tục bước vào phần trình diễn áo tắm. Hoàng Thùy khoe hình thể nóng bỏng, không hề kém cạnh các mỹ nhân khác tại cuộc thi. Trước đó, điều mà cô áp lực nhất khi "chinh chiến" ở nước ngoài chính là vấn đề cân nặng. Người đẹp phải tích cực tập luyện để có được số đo hình thể chuẩn, phù hợp với tiêu chí Miss Universe. Trong phần thi này, Hoàng Thùy sải bước chậm rãi. Trước cô, nhiều ứng viên gặp sự cố té ngã giữa sân khấu.

Trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội, Á hậu Hoàng Thùy diện trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí, với cảm hứng về sự trưởng thành trong mùa đông của loài hoa giọt tuyết. Hoa giọt tuyết trưởng thành kiêu hãnh trong sương giá, gieo trong mình hi vọng cũng giống cách Hoàng Thùy đang truyền cảm hứng đến những cô gái trẻ Việt Nam. Nhà thiết kế Công Trí nhìn thấy ở Hoàng Thùy vẻ đẹp của sự bản lĩnh, ước vọng chinh phục thử thách cùng một nội lực mạnh mẽ, đầy hi vọng và khao khát được chiến thắng, đó là lý do để anh sử dụng ý tưởng loài hoa giọt tuyết làm chất liệu sáng tạo mẫu đầm dành riêng cho Hoàng Thùy tại Miss Universe 2019.