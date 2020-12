Hoàng tử Harry cùng vợ kiện báo Anh

Người phát ngôn của Hoàng tử Harry, cháu Nữ hoàng Anh Elizabeth II, từ chối bình luận vụ việc. Theo thông tin trên một số tờ báo Anh, các luật sư của Harry đã đệ đơn kiện vào ngày 27.11 liên quan đến một bài báo trên tờ The Mail on Sunday được xuất bản vào tháng 10 vừa qua.

Bài báo viết rằng kể từ khi rút lui khỏi Hoàng gia Anh vào đầu năm nay, Hoàng tử Harry đã không duy trì liên lạc với Thủy quân lục chiến Hoàng gia, một lực lượng biệt kích của Hải quân Hoàng gia Anh mà anh chính thức phục vụ trong thời gian làm việc cho Hoàng gia.

Harry từng phục vụ trong lực lượng vũ trang một thập kỷ trước khi đảm nhận vai trò của một Hoàng tử. Danh hiệu Đại tướng Thủy quân lục chiến Hoàng gia được Nữ hoàng Elizabeth II trao vào tháng 12.2017. Là người đứng đầu danh dự của đơn vị ưu tú, Harry được quyền mặc đồng phục và phù hiệu tương đương với một Nguyên soái.

Hoàng Tử Harry khi còn phục vụ trong quân đội ẢNH: PA

Sau khi từ bỏ vai trò Hoàng gia vào tháng 1.2020 để đến với cuộc sống mới ở Mỹ, đồng nghĩa việc Harry đã khước từ quân hàm danh dự của mình. Các vai trò nghi lễ của anh với tư cách là Đại tướng Thủy quân lục chiến Hoàng gia, Tư lệnh Không quân danh dự của căn cứ không quân Hoàng gia Honington ở Suffolk và Tổng tư lệnh danh dự các tàu nhỏ, tàu ngầm thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia, đều bị tạm hoãn. Việc khước từ các vị trí trong quân đội của Hoàng tử Harry đã làm dấy lên sự chỉ trích từ các cựu chiến binh.

Trong khi đó, vụ kiện riêng của Meghan - vợ Hoàng tử Harry đối với tờ The Mail on Sunday liên quan đến các bài báo được xuất bản vào năm 2019 bao gồm trích đăng các phần của bức thư viết tay mà cô gửi cho cha của mình - ông Thomas Markle vào năm 2018. Nữ công tước xứ Sussex đang yêu cầu bồi thường thiệt hại vì tờ báo lạm dụng thông tin cá nhân, vi phạm bản quyền và vi phạm Đạo luật bảo vệ dữ liệu. Phiên tòa đã được lên lịch xét xử vào tháng 1.2021 tại Tòa án tối cao ở London nhưng bất ngờ chuyển sang vào mùa thu năm 2021 sau khi Meghan Markle nộp đơn xin hoãn vì lý do chưa được công khai.

Tháng 9.2020, vợ Hoàng tử Harry cũng khởi kiện tờ The Mail on Sunday vì xâm phạm quyền riêng tư khi đăng bài cặp đôi hợp tác với tác giả cuốn sách Finding Freedom viết về Hoàng gia. Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 11.1.2021 và kéo dài từ 7 - 10 ngày.