Hoàng tử Harry và Hoàng gia Anh: Gương vỡ hết lành!

Hoàng tử Harry và Meghan Markle gây chấn động cho một trong những chế độ quân chủ lâu đời nhất thế giới vào tháng 1.2020 khi bất ngờ tuyên bố họ sẽ tách khỏi gia đình và bắt đầu cuộc sống mới bên kia bờ Đại Tây Dương - một trong những cách thoát ly sự ảnh hưởng của hoàng gia "ngoạn mục" nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Sự chia rẽ đó hiện đã được chính thức hóa sau khi diễn ra nhiều cuộc thảo luận với Nữ hoàng Elizabeth 94 tuổi: Hoàng tử Harry và Meghan Markle sẽ mất đi những quyền bảo trợ hoàng gia quý giá và những quyền đó sẽ được phân bổ cho các thành viên khác trong gia đình.

“Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã xác nhận với Nữ hoàng rằng họ sẽ không trở lại với tư cách là thành viên làm việc cho hoàng gia. Tất cả đều đau buồn vì quyết định của họ. Công tước và Nữ công tước vẫn là những thành viên được yêu mến của đại gia đình”, đại diện Cung điện Buckingham (London) cho biết.

Cặp đôi nói họ sẽ vẫn cam kết phục vụ Anh quốc, đồng thời phá vỡ sự im lặng của họ về sự chia rẽ hoàng gia trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey vào tháng tới.

Harry và Meghan cùng con trai Archie chuyển đến Nam California (Mỹ) để tạo dựng cuộc sống độc lập ẢNH: REUTERS

Khi tuyên bố ý định xây dựng một “vai trò mới tiến bộ” tránh khỏi sự quấy rầy của giới truyền thông vào năm 2020, cặp đôi trở nên độc lập về tài chính nhưng cũng thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Nữ hoàng và tiếp tục bảo trợ chính thức của các tổ chức từ thiện.

Nữ hoàng Elizabeth và người chồng 99 tuổi - Hoàng thân Philip - hiện đang điều trị tại bệnh viện ở London, đã tỏ ra kiên quyết với việc ra đi của vợ chồng Hoàng tử Harry.

“Nữ hoàng đã viết thư xác nhận rằng khi rời khỏi công việc của hoàng gia thì không thể tiếp tục chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đi kèm”, Cung điện Buckingham tuyên bố.

Cặp đôi này sẽ rời khỏi Thủy quân lục chiến Hoàng gia, Hải quân Hoàng gia cũng như với tổ chức từ thiện The Queen's Commonwealth Trust, đội tuyển bóng bầu dục quốc gia - The Rugby Football Union, The Rugby Football League và Nhà hát quốc gia Hoàng gia - The Royal National Theater.

Thông qua một phát ngôn viên, Hoàng tử Harry và Meghan Markle nói rằng họ vẫn cam kết phục vụ. “Công tước và Nữ công tước xứ Sussex vẫn cam kết thực hiện nghĩa vụ, cũng như phục vụ Vương quốc Anh và trên toàn thế giới, đồng thời đề nghị hỗ trợ liên tục cho các tổ chức từ thiện mà họ đại diện”, người phát ngôn cho biết

Harry (36 tuổi) và Meghan (39 tuổi) cùng con trai Archie chuyển đến Nam California (Mỹ) để tạo dựng cuộc sống độc lập, thoát khỏi giới truyền thông Anh. Họ thông báo vào cuối tuần qua rằng đang mong đợi đứa con thứ hai chào đời.