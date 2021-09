'Hoàng tử lo-fi' gốc Việt keshi tham gia album nhạc phim siêu anh hùng 'Shang-Chi'

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings (gọi tắt là Shang-Chi, tựa Việt: Shang-Chi và Huyền thoại Thập Luân) là dự án điện ảnh đáng chờ đợi từ vũ trụ Marvel. Viết tiếp câu chuyện còn dang dở của thế giới siêu anh hùng, bộ phim tạo sự tò mò qua trailer đã mắt cùng dàn diễn viên gốc Á tài năng. Đồng hành cùng siêu phẩm này, album nhạc phim đầy “máu lửa” cũng được phát hành trên các nền tảng âm nhạc khác nhau từ ngày 3.9.

"Hoàng tử lo-fi" gốc Việt keishi cũng tham gia soundtrack với ca khúc War with heaven Ảnh: U.M.V.N

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album được sản xuất bởi 88rising - công ty chuyên tìm kiếm và quản lý những tài năng mới nổi thông qua mạng internet, đưa giấc mơ âm nhạc châu Á đến gần hơn với khán giả ở Mỹ, cũng là diễn đàn âm nhạc của các nghệ sĩ châu Á và Mỹ gốc Á từ khắp nơi trên thế giới. Lấy cảm hứng từ nhân vật Shang-Chi, các nghệ sĩ đã hoàn thiện những câu chuyện về trải nghiệm của một người Mỹ gốc Á nói riêng và của cá nhân nói chung với cuộc sống ở nơi gọi là “nhà”, cảm giác bị lừa dối hay cảm xúc khi biết tới tình yêu. Như chính chủ đề phim, album khám phá mối quan hệ về các thế hệ của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Nam chính Simu Liu cũng góp mặt trong ca khúc mang tên Hot Soup Ảnh: U.V.V.N