'Hoàng tử' nhạc pop Jesse McCartney đến Việt Nam

Khán giả sẽ được thưởng thức những bản hit trong sự nghiệp của Jesse như: Beautiful Soul, Because You Live, Leavin, Just So You Know, How Do You Sleep... và một số ca khúc trong thời gian gần đây của anh. Jesse cũng sẽ thể hiện lại bài hát đình đám do mình chấp bút - Bleeding Love (đồng sáng tác với Ryan Tedder, single đã đưa giọng ca Anh quốc Leona Lewis lên bản đồ âm nhạc thế giới với vị trí thứ 1 ở hơn 28 quốc gia và bán chạy nhất toàn cầu vào năm 2008). Chia sẻ về lần đầu biểu diễn ở VN, “hoàng tử” nhạc pop cho biết anh rất háo hức được gặp khán giả và rất muốn thử món phở Việt.