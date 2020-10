Hoàng tử William kêu gọi chống biến đổi khí hậu trong phim tài liệu mới

Hoàng tử William - cháu trai của Nữ hoàng Elizabeth, người kế vị ngai vàng của nước Anh, đã đồng ý phỏng vấn, ghi hình bộ phim tài liệu Prince William: A Planet For Us All (Hoàng tử William: Một hành tinh cho tất cả chúng ta) tại điền trang Sandringham của Nữ hoàng Elizabeth, nằm ở miền đông nước Anh.

Theo Hiến pháp Anh, Quốc vương và các thành viên cấp cao của Hoàng gia không can dự vào chính trị. Tuy nhiên, các thành viên Hoàng gia đôi khi sử dụng uy tín của họ để vận động, kêu gọi giải quyết các vấn đề được công chúng quan tâm.

Hoàng tử William cùng vợ và các con gồm: Hoàng tử George (ngồi), Công chúa Charlotte, Hoàng tử Louis gặp gỡ Sir David Attenborough (trái) trong phim tài liệu ẢNH: G.I

Kênh truyền hình ITV cho biết một phần thông điệp của Hoàng tử William trong phim là biến đổi khí hậu gây ra các mối đe dọa cho tất cả mọi người, kể cả ở Anh. Hoàng tử William nói: “Bạn sẽ mất môi trường sống của động vật hoang dã, mất việc trồng trọt và mất các cộng đồng. Vì lợi ích của mọi người mà chúng ta phải đặt lên hàng đầu vấn đề chống biến đổi khí hậu. Bạn chợt nhận ra những sự kiện cực đoan đó sẽ ngày càng xảy ra nhiều hơn trong tương lai. Và tất cả đều là vùng trũng, đặc biệt ở phần phía đông nước Anh”.

Hoàng tử William cho biết tần suất các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ngày càng gia tăng là một mối đe dọa, bao gồm cả ngay trước cửa ngôi nhà của Hoàng gia tại Sandringham.

Bộ phim tài liệu của ITV Prince William: A Planet For Us All được quay trong hai năm tại Vương quốc Anh và các quốc gia như Pakistan, Tanzania. Đến vùng núi Hindu Kush của Pakistan, vợ chồng Hoàng tử William đã tận mắt chứng kiến tác động của biến đổi khí hậu khi các sông băng tan chảy với tốc độ kỷ lục.

Bộ phim tài liệu theo chân vợ chồng Hoàng tử trong chuyến thăm Tanzania vào tháng 9.2018 và quay cảnh Công tước xứ Cambridge đang cho một con tê giác tên Deborah ăn cà rốt. Sau đó, Hoàng tử William tỏ ra rất xúc động khi đến thăm một cửa hàng ngà voi được bảo vệ nghiêm ngặt ở Tanzania, nơi 43.000 chiếc ngà voi trị giá 50 triệu bảng Anh đã bị tịch thu.

Công tước và vợ - nữ công tước xứ Cambridge Kate Middleton xuất hiện cùng với Sir David Attenborough – phát thanh viên, nhà tự nhiên học nổi tiếng người Anh trong bộ phim tài liệu. Hoàng tử William nói với phát thanh viên kỳ cựu - Sir David Attenborough: “Ngài biết đấy, mỗi thế hệ trưởng thành đã lắng nghe và nhìn thấy tất cả những gì ngài từng nói với họ. Hy vọng, các thế hệ sau sẽ lắng nghe nhiều hơn nữa để giữ hành tinh này mãi xanh”.