Hội đồng ân xá lần thứ 11 từ chối thả hung thủ bắn John Lennon

Một phát ngôn viên của hệ thống nhà tù New York (Mỹ) cho biết hôm 26.8 (giờ địa phương), Hội đồng ân xá đã từ chối đơn thỉnh cầu thả Mark David Chapman. Kẻ thủ ác hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Attica ở New York, chấp hành bản án chung thân sau khi nhận tội giết thủ lĩnh nhóm nhạc huyền thoại The Beatles – John Lennon.