Hollywood làm lại phim ‘The Bodyguard’

Hãng Warner Bros cho biết hôm 15.9 bộ phim lãng mạn The Bodyguard (Vệ sĩ) đang được phát triển với kịch bản mới của biên kịch người Mỹ Matthew Lopez. Anh là nhà biên kịch phim The Inheritance từng đoạt giải thưởng, tác giả vở kịch The Whipping Man trên sân khấu Broadway.

Không có thông tin chi tiết về dàn diễn viên, cốt truyện hay ngày phát hành của The Bodyguard bản làm lại nhưng hãng Warner Bros công bố Lawrence Kasdan, nhà biên kịch và nhà sản xuất của bộ phim năm 1992, sẽ đồng sản xuất phiên bản mới.

Whitney Houston đóng cùng Kevin Cotsner trong bộ phim điện ảnh đầu tay The Bodyguard. Cô vào vai nữ ca sĩ Rachel Marron được cựu nhân viên mật vụ Frank Farmer do Kevin Costner thủ vai bảo vệ khỏi một kẻ rình rập không rõ danh tính.

Whitney Houston và Kevin Costner trong phim The Bodyguard năm 1992 ẢNH: IMDB

Mặc dù bị các nhà phê bình chỉ trích vào thời điểm đó, The Bodyguard vẫn trở thành bộ phim thứ hai có doanh thu cao nhất tại phòng vé toàn thế giới vào năm 1992 với 411 triệu USD. Phần trình diễn I Will Always Love You (Dolly Parton sáng tác) của Whitney Houston trong phim đã biến ca khúc này thành kinh điển.

Danh ca Whitney Houston qua đời năm 49 tuổi trong bồn tắm khách sạn Beverly Hills (Mỹ) vào năm 2012 sau thời gian dài nghiện ma túy.

The Bodyguard thuộc một chuỗi các bộ phim Hollywood được làm lại. Bản phim năm 1992 do Mick Jackson đạo diễn chỉ tốn kinh phí vỏn vẹn 25 triệu USD nhưng đạt doanh thu “khủng” toàn cầu.