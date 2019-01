Hôn nhân 20 năm gay cấn của Will Smith - Jada Pinkett

Mới đây trong talkshow mang tên Red Table Talk, vợ chồng Will Smith và Jada Pinkett đã mặt đối mặt, cùng chia sẻ cho khán giả trường quay nghe về hôn nhân thăng trầm sau hơn 2 thập niên của mình.

Thiên tình sử của họ được bắt đầu khi hai người gặp nhau trên trường quay loạt phim sitcom Different World có Jada Pinkett góp mặt. Nhớ lại buổi hôm ấy, Will chia sẻ anh biết có một sức mạnh gì đó rất kỳ diệu cùng nhen nhóm giữa hai người. Thế nhưng, số mệnh đã an bài rất khác nhau cho cả Will lẫn Jada. Smith đến đấy để gặp Jada, nhưng trớ trêu là anh lại chạm mặt Sheree Zampino (không có vai trong phim), và kết thúc là một đám cưới năm 1992, rồi cậu cả Trey của Will với Sheree ra đời.

Ảnh: Redtabletalk Will Smith va Jada Pinkett Smith trong chuong trinh Red Table Talk

Sau đó cả Will và Jada vẫn tiếp tục gặp mặt và xem nhau như bạn bè suốt nhiều năm. Mối thâm tình này với Will vẫn tiềm ẩn một thứ gì đó rất lạ lùng. Anh nói: “Mỗi lần chúng tôi gặp nhau là một lần rung động khó lý giải”. Mặc dầu vẫn qua lại, nhưng cả hai không đeo đuổi một mối quan hệ tình ái mãi cho đến sau khi Will ly dị. Đó là điều cũng được chính Jada khẳng định trong buổi quay talkshow khi cô nhấn mạnh: “Chúng tôi không quan hệ tình cảm với nhau khi anh ấy còn ràng buộc hôn nhân. Mọi người cần hiểu rõ ràng về chuyện này”. Thế nhưng, Will lại cho rằng anh đã nhận ra mình không thể gạt đi cảm giác đã để vuột mất người đáng lẽ phải cùng gắn bó. Day dứt về linh cảm này đã từng khiến Smith rối như tơ vò, đến nỗi có đêm anh ngồi một mình trong nhà hàng, lúc cười lúc khóc không sao trấn át được, quay cuồng với những mâu thuẫn trong đầu. Sau này anh nhớ lại những suy nghĩ lúc ấy: “Mình đang làm cái quái gì vậy. Mình biết người phụ nữ ấy - Jada - lẽ ra phải thành một cặp với mình, nhưng mình sẽ không bao giờ ly dị, sẽ không ly dị”.

Thế rồi, khi Will có trong đầu câu nói “không bao giờ” thì chuyện ly dị đã lại bắt đầu. Nói về vụ trái khoáy này, anh phá ra cười: “Sheree đệ đơn ly hôn đúng ngày lễ Tình nhân. Tôi ngớ người, lúc ấy vẫn lên tiếng nói rằng cô ấy không thể ly dị”. Cuối cùng, sau khi vụ chia tay với Sheree hoàn tất mọi thủ tục năm 1995, Will nhấc máy điện cho Jada. Lúc ấy Jada Pinkett đang tính dọn về Baltimore với giấc mơ sống đời nông trang, nghe vậy cô ở lại Los Angeles với Will. Sau 2 năm chung sống, Jada mang thai. Vào một ngày cuối năm 1997, hai người đã kết hôn. Theo nam diễn viên Đặc vụ áo đen, cả hai phải cưới vì con cứ giãy nãy yêu cầu. Theo anh kể, ngày đám cưới đến cả cô dâu lẫn chú rể thật khổ sở. Jada thì khóc suốt khi tiến vào lễ đài. Sau này cô tiết lộ: “Cứ nghĩ đến những luật lệ mà hai chữ “làm vợ” đặt ra, và nghe câu thề ước hôn phối “chỉ có cái chết mới chia lìa”, tôi rùng mình lo lắng nên không cầm được nước mắt”.

Ảnh: Reuters Tình yêu của đôi uyên ương tài sắc vẫn ngọt ngào sau bao chuyện gay cấn

Jada Pinkett Smith lo xa là đúng, bởi vợ chồng như chén bát trong chạn, làm sao tránh được va chạm. Khi một trong những cuộc xung đột cãi vã đầu tiên của hai vợ chồng mới cưới diễn ra, Jada đã nói chồng “Câm miệng”. Will nén giận, bình tĩnh giải thích cho vợ nghe: “Anh lớn lên trong một gia đình nơi đã từng chứng kiến bố đấm vào mặt mẹ. Thế nên, anh sẽ không tạo một tổ ấm có hành vi bạo lực và lời nói báng bổ. Nếu em ăn nói với anh kiểu ấy, chúng ta không thể sống chung. Hai ta sẽ không dùng bất kỳ lời lẽ tục tĩu nào đi kèm hành động, không to tiếng, không thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Anh không thể làm thế. Vậy giờ em biến đi!”. Jada đã không ra đi mà nghe lời chồng góp ý mà thay đổi.

Thế rồi suốt bao nhiêu năm sau, họ không bao giờ văng tục, ăn nói kiểu hàng tôm hàng cá với nhau nữa. Chính Jada cũng thấm thía bài học của chồng khi chia sẻ: “Vợ chồng giận dữ mắng chửi nhau khi trao đổi không phải là giao tiếp, nói chuyện. Hành vi bạo hành bằng ngôn từ ấy chẳng khác gì đánh đập người mình nói tiếng yêu đương”. Còn Will, với trải nghiệm từng sống với người mẹ khốn khổ vì chồng của mình, người phụ nữ mà anh mô tả “từng phải khóc thầm suốt 45 ngày liên tục”, đã có quan điểm sống khác. Anh muốn chủ động hoạch định mối quan hệ vợ chồng, gia đình và cuộc sống con cái của mình trong thế giới này. Và rồi Will bắt đầu cảm giác Jada đã phải tự hi sinh để "ăn khớp" với bức tranh anh phác họa ra.

Cũng như nhiều cặp nổi tiếng ở Hollywood, những lời đồn chia tay, ly dị lúc nào cũng rình rập xuất hiện. Trường hợp của cặp Will Smith - Jada Pinkett cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, vợ chồng anh thường có bí quyết để đánh tan những đồn đoán ấy. Ngoài việc thường xuyên thể hiện tình cảm trên thảm đỏ, trong các sự kiện lớn, Will Smith tiết lộ trong cuộc phỏng vấn năm 2005 với tờ Daily Mail, anh và bà xã 47 tuổi cố tình dành thời gian với các cặp vợ chồng Hollywood có hôn nhân tan vỡ như Bruce Willis và Demi Moore, Tom Cruise và Nicole Kidman. Họ muốn tìm hiểu tại sao các mối quan hệ của cặp đôi ấy thất bại, đồng thời cũng học hỏi từ những sai lầm của họ.