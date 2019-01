'Hồn papa da con gái' cán mốc 40 tỉ sau 5 ngày công chiếu

Sau 5 ngày chiếu chính thức, tác phẩm đánh dấu màn kết hợp của “ông vua phòng vé Việt” Thái Hòa cùng nữ diễn viên Em chưa 18 - Kaity Nguyễn đã thể hiện sức hút ấn tượng với hơn 500.000 lượt xem. Theo thông tin từ đơn vị phát hành, chỉ riêng hai ngày 31.12.2018 và 1.1.2019, Hồn papa da con gái đã có hơn 235.000 vé được bán ra. Doanh thu của phim đang ở mức 40 tỉ đồng.

Trước khi đạt doanh thu ấn tượng, phim từng gây tranh cãi xung quanh nội dung. Cụ thể, vai diễn của Kaity Nguyễn có những hành động không phù hợp với lứa tuổi thiếu niên khi trong phim, nữ diễn viên thản nhiên hút thuốc lá, uống rượu, trốn học... Kaity Nguyễn được xem là một nhân tố mới lạ và tạo được sức hút ấn tượng, thế nhưng Hồn papa da con gái hiện chưa thể vượt qua thành công thương mại của Em chưa 18 khi mà tác phẩm điện ảnh đầu tay của nữ diễn viên sinh năm 1999 từng chạm mốc 86 tỉ đồng chỉ sau một tuần ra mắt.

ẢNH: ĐPCC Bên cạnh những thước phim hài hước, Hồn papa da con gái mang đến các khoảnh khắc đầy ý nghĩa về gia đình

Hồn papa da con gái là tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Nhật Bản Papa to Musume no Nanokakan của tác giả Takahisa Igarashi. Tác phẩm do Charlie Nguyễn sản xuất và Ken Ochiai đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Phim là câu chuyện bi hài của hai cha con Hải (Thái Hòa thủ vai) và Châu (Kaity Nguyễn thủ vai).

Nếu Châu là một cô gái tự lập, tài năng và gương mẫu thì Hải lại là một ông bố khá ham chơi, vô tư và xuề xòa. Mối quan hệ của hai cha con trở nên xa cách và mâu thuẫn kể từ khi mẹ của Châu qua đời. Trong một trận cãi vã, hai cha con bị hoán đổi thân xác cho nhau. Từ đây, những rắc rối cùng hàng loạt tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xuất hiện khi mỗi người đều đang cố làm tốt vai trò của nhau.