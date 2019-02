Honey Lee: Hoa hậu tuổi hợi xinh đẹp và đa tài

Dù đã đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc ngót nghét cũng gần 13 năm trời, nhưng dấu ấn của Honey Lee vẫn không hề phai nhạt. Cô vẫn luôn là hình mẫu mà dư luận Hàn Quốc luôn nhắc đến khi cuộc thi diễn ra mỗi năm. Bởi sau khi trở thành cô gái đẹp nhất xứ kim chi năm 2006, thì ít lâu sau, mỹ nhân có tên thật là Lee Ha Nee đã màn thể hiện xuất sắc trong Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2007.

Dù chỉ có thể giành vị trí Á hậu 3, nhưng Honey Lee cũng đã làm cả Hàn Quốc tự hào. Trong năm đó, cô cũng là hoa hậu châu Á đầu tiên chiến thắng tại Miss Grand Slam - Hoa hậu của mọi hoa hậu trong thập niên 2000.

ẢNH: INSTAGRAM NV Tính đến nay, Honey Lee vẫn là Hoa hậu Hàn Quốc có thành tích tốt nhất trên trường quốc tế

Đối với một cử nhân tốt nghiệp loại ưu Đại học Quốc gia Seoul như Honey Lee, cô thừa biết danh hiệu Hoa hậu hay ngôi Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới không giúp mình ở vinh quang mãi mãi. Thế nên, người đẹp nhanh chóng chuyển hướng đi trong sự nghiệp của mình.

Năm 2008, Honey Lee bắt đầu thử sức với diễn xuất bằng vở nhạc kịch Polaroid rồi không lâu sau đó, chính thức ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ qua bộ phim The Partner (2009). Từ năm 2009 đến 2017, trung bình mỗi năm cô tham gia một tác phẩm truyền hình. Chân dài 36 tuổi được đánh giá là khôn ngoan khi chọn dự án theo chất lượng hơn là số lượng. Sắp tới, cô sẽ tái ngộ người xem với phim dài tập The Fiery Priest, dự kiến lên sóng ngày 15.2 trên đài SBS.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Cô ghi dấu ấn qua từng vai diễn và ít khi nào bị gọi là bình hoa di động trên màn ảnh

Riêng năm 2018 là thời điểm Honey Lee tập trung cho dự án điện ảnh Extreme Job. Bộ phim mới công chiếu hôm 23.1 tại Hàn Quốc và phá vỡ nhiều cột mốc doanh thu tồn tại trước đó nhiều năm. Đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Byung Heon đã chính thức cán mốc 3 triệu lượt người xem chỉ trong vòng 5 ngày, thời gian nhanh nhất trong lịch sử phim ảnh xứ kim chi. Trước đó, tác phẩm đã trở thành phim có lượng người xem trên một ngày nhiều nhất trong số các phim Hàn Quốc từng công chiếu tháng 1 trong các năm qua. Extreme Job vẫn đang ăn nên làm ra tại các rạp chiếu bất chấp những đối thủ mạnh như Malmoe: The Secret Mission và Hit-and-Run Squad.

Ngoài Extreme Job đang làm mưa làm gió, Honey Lee cô cũng sở hữu gia tài phim điện ảnh đình đám không kém như I am the King (2012), Tazza: The Hidden Card (2014), Fabricated City (2017), The Bros (2017), Heart Blackened (2017)…

ẢNH: CJ ENTERTAINMENT Honey Lee trong Extreme Job. Bộ phim đang giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất trên màn ảnh rộng

Trải qua 10 năm theo đuổi diễn xuất, Honey Lee chẳng ngần ngại thử thách bản thân cũng như hóa thân thành nhiều loại vai khác nhau. Cô cũng là người đẹp hiếm hoi chấp nhận tự làm xấu bản thân và thoải mái chịu sự ghét bỏ của người xem vì nhân vật của mình. Thậm chí, mặc cho bị mỉa mai chỉ chịu kiếp vai phụ, nhưng chính những nhân vật “nhỏ mà có võ” đó đã giúp Hoa hậu Hàn Quốc 2006 chiến thắng các giải thưởng danh giá như MBC Drama Awards, Grand Bell Awards, Korea Film Actors Association Awards…

Song song với diễn xuất, Honey Lee còn đang nắm giữ chức giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Gimhae City Gayageum. Cô đã cho ra mắt 4 CD và đã biểu diễn tại hơn 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Cô từng làm khán giả “há hốc mồm” khi remix bản hit Fan trên nền tiếng đàn gayageum cùng nhóm Epik High ở lễ trao giải Golden Disk Awards (2007). Trước khi bén duyên nhạc Hàn qua màn trình diễn trên, Honey Lee từng suýt trở thành thần tượng Kpop. Cô từng là thực tập sinh của ông lớn YG Entertainment và đã được chọn vào đội hình nhóm nhạc nữ 2NE1.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MY DAILY Honey Lee luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện

Số phận không để Honey Lee làm ca sĩ nhưng vẫn là người nổi tiếng. Ở tuổi 36, cô nàng tuổi Quý Hợi vẫn xinh đẹp và trẻ trung. Sao phim Come Back Mister thường xuyên ủng hộ phái nữ tập luyện và ăn uống đều thay vì bỏ bữa để có vóc dáng cân đối. Trong bất kỳ bài phỏng vấn hay lúc dẫn chương trình, cô luôn làm phái yếu tự tin hơn với những lời khuyên chân thành và duyên dáng.

Nhân cách tốt của Honey Lee cũng từng là đề tài lớn cách đây không lâu. Trong đợt quảng bá phim Extreme Job, khi mọi người vẫn bận rộn giao lưu với MC, cô đã nhận ra đàn anh Ryoo Seung Ryong gặp rắc rối nhỏ bởi thức ăn dính răng. Người đẹp đã khiến nhiều người bất ngờ khi không ngại dùng tay tự gỡ rối giúp bạn diễn.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Người đẹp tận tình giải vây cho đàn anh trên sóng truyền hình

Có thể nói, Honey Lee không hẳn là một diễn viên, Hoa hậu hay MC đơn thuần. Cô là một nghệ sĩ thực sự và là biểu tượng văn hóa của Hàn Quốc. Minh chứng là trong lễ bế mạc Olympic mùa đông Pyeong Chang 2018, Honey Lee trong trang phục hanbok truyền thống và nhảy trên nền nhạc dân tộc, chính là mang ý nghĩa đặc biệt về vẻ đẹp cội nguồn Hàn Quốc. Không phải tên tuổi nào của xứ kim chi cũng có thể thực hiện vinh dự này.

ẢNH: INSTAGRAM NV Cô tự tin thể hiện bài biểu diễn tại lễ bế mạc Olympic mùa đông 2018

Có sự nghiệp thăng hoa, đường tình duyên của Honey Lee cũng tốt đẹp không kém. Cô và nam ca sĩ kiêm diễn viên Yoon Kye Sang (thành viên nhóm nhạc GOD) đã hẹn hò từ năm 2013 đến nay. Cuối năm ngoái, người đẹp được trông thấy đến dự một đêm diễn của GOD và ủng hộ nhiệt tình cho bạn trai.

Tình yêu của cặp đôi không hề phô trương hay rầm rộ, nhưng cũng đã trải qua yên bình hơn 5 năm trời trước sự quan tâm quá mức từ dư luận. Công chúng đang rất mong ngóng cả hai sẽ có một đám cưới trong năm 2019.