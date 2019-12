Honey Lee là nữ diễn viên duy nhất lọt top sao Hàn đình đám 2019

Danh sách 10 diễn viên điện ảnh hot nhất xứ kim chi năm 2019 vừa được công bố. Tương tự như các năm trước, bảng xếp hạng này dựa trên kết quả khảo sát của trang web Gallup Hàn Quốc từ ngày 8 đến 28.11. Theo đó, Honey Lee (tên thật: Lee Ha Nee) là sao nữ duy nhất được xướng tên giữa các nam đồng nghiệp.

Trong đó, Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee xếp thứ 10 với 3,3% phiếu bầu. Với hai bộ phim điện ảnh Extreme Job và Black Money công chiếu trong năm 2019, cô được khán giả ủng hộ nồng nhiệt. Người đẹp cũng được khen ngợi là có diễn xuất tiến bộ và xứng đáng được vinh danh.

Song Kang Ho (phải) là diễn viên điện ảnh Hàn Quốc được yêu thích nhất 2019 ẢNH: AFP

Đứng đầu danh sách này là Song Kang Ho, chiếm 29,8% phiếu bầu, bỏ xa các đồng nghiệp còn lại. Năm nay, với thành công lớn của Parasite (Ký sinh trùng), tài tử 52 tuổi một lần nữa khẳng định vị thế trong làng phim ảnh Hàn Quốc. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, anh nằm trong top 5.

Ngoài vai nam chính Ki Taek trong tác phẩm thắng giải Cành cọ vàng 2019, Song Kang Ho còn gây chú ý trên màn ảnh rộng với phim The King's Letters, khởi chiếu hồi tháng 4 năm nay. Hiện anh đang chuẩn bị tham gia dự án Emergency Declaration, hợp tác cùng Lee Byung Hun.

Ma Dong Seok trong The Gangster, the Cop, the Devil ẢNH: INSTAGRAM NV

Về sau Song Kang Ho là Ma Dong Seok với 18,2% phiếu bầu. Anh xuất hiện trong bảng xếp hạng nhờ hai bộ phim điện ảnh ăn khách The Gangster, the Cop, the Devil và Bad Guys: The Movie. Cuối tháng 12 này, sao cơ bắp nhà Marvel tái xuất màn ảnh rộng cùng hai phim Start Up và Ashfall.

Ở vị trí thứ 3 là Gong Yoo (8,9% phiếu bầu), bạn diễn của Ma Dong Seok trong Train to Busan. Xếp thứ 4 là tài tử Jo Jin Woong, có 8,5% phiếu. Hai nam thần Lee Byung Hun và Ha Jung Woo đồng hạng 5, cùng có 7,1% phiếu.

Các vị trí còn lại trong top 10 diễn viên điện ảnh Hàn Quốc hot nhất 2019 gồm: Jung Woo Sung (4,5%), Yoo Hae Jin (4,1%), Hwang Jung Min (3,6%) và Honey Lee (3,3%).