‘Hong Kong 12’ của Nguyễn Trọng Tài sẽ ra mắt trên NhacCuaTui

Hong Kong 1 là ca khúc chào sân Vpop của Nguyễn Trọng Tài, San Ji cùng nhóm Double X vào tháng 10.2018. Tân binh của Vpop đã gây chú ý bởi đoạn video ngắn ghi lại cảnh Nguyễn Trọng Tài cùng người bạn ngẫu hứng hát trong tình trạng say xỉn. Đoạn video trên đã tạo nên cơn sốt trên các trang cộng đồng dành cho giới trẻ. Ca khúc được nhiều người tin rằng ra đời từ cảm hứng trong cơn say của Nguyễn Trọng Tài. Nhiều người gọi Hong Kong 1 là tuyệt tác say rượu.

Từ sự bí ẩn và thu hút khi lấy chữ Hong Kong làm tựa bài, đêm 22.10, Nguyễn Trọng Tài cùng Phạm Chí Thành, MC 12 sẽ giới thiệu Hong Kong 12 hay còn gọi là phần 2 của Hong Kong 1.

Liệu Hong Kong 12 có còn là tự sự trong lúc say rượu nữa không? Hay sẽ là một sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản? Qua đoạn teaser 23 giây trên mạng, khán giả nhìn thấy một bối cảnh cùng với hình ảnh nhân vật, phục trang, tóc tai đậm chất retro.

Đặc biệt, lần trở lại này cùng với Hong Kong 12, Nguyễn Trọng Tài cho biết anh có một bí mật trong đời sống riêng sẽ chính thức công bố vào ngày 25.10.

Cùng đón xem Hong Kong 12 và chờ đợi bí mật sẽ được hé lộ.