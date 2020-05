Hồng Ngọc xuất hiện sau tai nạn: ‘Thèm ôm con mà không được’

Trên trang cá nhân, Hồng Ngọc bất ngờ chia sẻ hình ảnh đầu tiên của cô sau tai nạn. Nữ ca sĩ hé lộ khoảnh khắc nằm trên giường cùng cậu con trai đang ngủ say. Do bị bỏng nặng, Hồng Ngọc phải quấn băng quanh ngực và tay. Phần mặt được cô dùng biểu tượng hình trái tim che lại do đang trong quá trình hồi phục.

Tiết lộ trong bài đăng, giọng ca Mắt nai cha cha cha khiến người xem xúc động khi chia sẻ về con trai: “Cả tuần nay, các con phải ngủ riêng với bố, không được đụng chạm vì mẹ đau. Mẹ thèm được ôm em mà không được. Sáng thức dậy, tự nhiên thấy em chui vào nằm trên đùi mẹ. Thương em quá đi mất, nên giờ mẹ cũng không còn thấy đau”.

Khoảnh khắc Hồng Ngọc xuất hiện sau tai nạn bỏng nặng khiến khán giả xót xa Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi Hồng Ngọc đăng tải, bài viết của cô nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng . Nhiều người không khỏi xót xa khi xem bức ảnh. Một người hâm mộ bình luận: “Nhìn tấm hình thấy thương quá. Cố gắng lên.”. Một người dùng bày tỏ: “Người em còn băng khắp vậy hả cưng. Đau không em? Thương quá”. Một chủ tài khoản chia sẻ: “Thương ghê nhưng cũng thật dễ thương. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi”.

Bên cạnh sự quan tâm của công chúng, nhiều nghệ sĩ cùng dành lời động viên Hồng Ngọc. Trong đó, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đăng lại bức ảnh của cô trên trang cá nhân. Ngoài ra, anh còn thông báo đến khán giả về sức khỏe của đồng nghiệp hiện tại: “Có lẽ hôm nay là một ngày vui… Vui từ nhiều phía, có khi nó chỉ là một điều gì đó rất đỗi bình thường so với mọi người. Nhưng với người quái đản như tui thì có lẽ những niềm vui nho nhỏ đó sẽ cho tui nhiều sức mạnh lắm. Trong đó, có tin vui từ bên kia khi "thằng em ruột" Hồng Ngọc báo về là em đã khỏe nhiều và bắt đầu thay da… Bức ảnh đầu tiên sau tai nạn của em”.