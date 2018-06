Hợp xướng Credo, Mỹ biểu diễn giao lưu tại Việt Nam

Dàn hợp xướng Credo gồm 115 thành viên được dẫn dắt bởi nhạc trưởng, cũng là người sáng lập Jonathan Palant. Năm 2017, Jonathan Palant được báo Dallas Morning News vinh danh trong 9 người lọt vào chung kết Người Texas của năm. Ông cũng được Hội Nhạc sĩ Mỹ vinh danh là một trong những Nhà sáng tạo của năm với việc thành lập Dàn hợp xướng Dallas Street.



Trong đêm diễn giao lưu vào 19 giờ 30 ngày 14.6 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM, Dàn hợp xướng Credo sẽ biểu diễn các tác phẩm Wanting memories (Ysaye M.Barnwell), I will be a child of peace (Elaine Hagenberg), I’ll be on my way (Ryan Harrison)... do nhạc trưởng Jonathan Palant chỉ huy; Dàn hợp xướng HBSO biểu diễn 2 tác phẩm: Come to the music (Joseph M.Martin), Côn Lôn rực rỡ (Trần Mạnh Hùng) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Vé xem chương trình được phát miễn phí tại: Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP.HCM, 33 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM; phòng vé của HBSO, số 7 Công Trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM.