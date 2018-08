Hot girl An Vy hợp tác với Will sau khi gây sóng gió, rời khỏi Faptv

Phim ngắn Chuyến đi của thanh xuân không chỉ bị chỉ trích bôi bẩn Đà Lạt, mà nữ chính An Vy bị chê diễn xuất kém, khiến tác phẩm của Nguyễn Quang Dũng bị chê tơi tả. Chưa dừng lại, hot girl của nhóm Faptv còn liên tục tạo "sóng" trên mạng xã hội khi bị các thành viên nhóm hài đạt nút Play vàng của YouTube tố mắc bệnh ngôi sao và "trở mặt" với ê-kíp cũ. An Vy bị cho là nói dối trên sóng truyền hình và cũng từ chối tham gia ghi hình cùng ê-kíp dù vẫn chịu sự quản lý của công ty.

Tạo hình đầy máu me của MV Tận cùng nỗi nhớ

Trước những tin đồn trở mặt với ê-kip Faptv, cuối cùng An Vy đã chịu lên tiếng phân bua phải trái. Trên trang cá nhân, cô gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, bao gồm ê-kíp và khán giả đã ủng hộ, đồng thời xác nhận rời nhóm hài có 3,4 triệu người theo dõi. Khi không còn chịu sự quản lý của nhóm và không có trách nhiệm tham gia các sản phẩm của Faptv, An Vy nhanh chóng hé lộ dự án mới hợp tác cùng Will, cũng là bạn diễn trong phim ngắn Chuyến đi của thanh xuân.

Trong thời gian qua, Will và An Vy thân thiết khi kết hợp thực hiện dự án âm nhạc lần này. Cả hai xuất hiện trong poster với hình ảnh trên gương mặt đầy hoảng sợ và máu me đậm chất phim hành động. Nhiều khán giả cũng dành câu hỏi cho Will khi tại sao lại chọn An Vy trong sản phẩm này. Thắc mắc này cùng sản phẩm âm nhạc đậm chất điện ảnh của Will sẽ được anh giải đáp vào ngày phát hành chính thức 10.8.