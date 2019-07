Hot girl bolero 13 tuổi Khánh Anh 'náo loạn' sân khấu 'Giọng hát Việt nhí'

Sân khấu Giọng hát Việt nhí 2019 bất ngờ khi có sự xuất hiện của "thần đồng bolero nhí" Khánh An, 13 tuổi đến từ Hà Nội. Cô bé được khán giả yêu thích với những MV bolero trên mạng xã hội bởi giọng hát ngọt ngào, tình cảm và ngoại hình xinh xắn. Đến với chương trình, tài năng nhí này thể hiện ca khúc Lớn rồi còn khóc nhè của Trúc Nhân, một dòng nhạc không phải sở trường nhưng Khánh An vẫn khiến cả trường quay nóng lên và chinh phục được huấn luyện viên Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương và Phạm Quỳnh Anh - Dương Khắc Linh.

Hương Giang chia sẻ cô nhận thấy gương mặt Khánh An rất quen. Lúc này cô bé mới cho biết mình có rất nhiều MV ca nhạc trên mạng và tiết lộ sở trường của mình là các ca khúc dân ca, trữ tình bolero. Được sự gợi ý của các huấn luyện viên, Khánh An liền thể hiện một đoạn ca khúc Đêm mưa nhớ mẹ. Giọng hát ngọt ngào của cô bé khiến các huấn luyện viên tan chảy, khán giả vỗ tay nhiệt tình trước giọng hát thiên phú này.

Huấn luyện viên Hương Giang tiếc nuối vì không bấm chọn thí sinh nhí này Ảnh: BTC

Khánh An chia sẻ lý do chọn nhạc nhẹ đến với cuộc thi là muốn thử thách bản thân. "Con muốn khám phá nhiều dòng nhạc mới nữa chứ không riêng gì boleoro. Con thường tập trung vào học nhiều hơn, thời gian rảnh thì con đi quay những bài hát, MV để đăng lên mạng và từ đó con được rất nhiều người ủng hộ. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trước khi lên sóng khấu, con cảm thấy hồi hộp và vui vì con được đứng trên sân khấu thể hiện niềm đam mê mà con yêu thích. Còn hồi hộp vì phải đứng trước nhiều người và đứng trên một sân khấu lớn. Con cảm thấy áp lực vì không biết mình trình diễn có tốt hay không", Khánh An nói.

Lưu Thiên Hương và Dương Khắc Linh ''khẩu chiến'' với nhau để tranh giành Khánh An Ảnh: BTC

Lưu Thiên Hương liền tán thành: "Cô rất thích con, thôi con về với đội của cô đi. Cô sẽ giúp cho âm nhạc, còn con giúp cô làm thế nào để sản phẩm nhiều view". Nghe vậy, Dương Khắc Linh phản đối: "Thôi con ơi, con đừng giúp những người sống ảo. Con thì nổi tiếng thật sự và người ta xem con vì con hát rất hay. Còn cô Hương là muốn sống ảo. Sở trường của chú là bolero, chú mà hát bolero là thôi rồi".

Dương Khắc Linh còn trổ tài hát bolero vô cùng hài hước khiến khán giả bật cười. Để cạnh tranh, Lưu Thiên Hương cũng thể hiện một đoạn ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè khiến cả trường quay vỗ tay.

"Cô Giang không dám bênh đội nào cả, nhưng cô thấy ngày hôm nay con dám thử sức ở một dòng nhạc không phải sở trường thì con là một người rất bản lĩnh. Nếu nãy con hát bolero thì chắc cô đã chọn con rồi vì đội cô đang thiếu giọng ca bolero, cô thật sự tiếc. Nhưng cô tin là con đã có sự lựa chọn của mình rồi và khó ai có thể thay đổi được con", Hương Giang chia sẻ. Và kết quả, cô bé đã chọn về đội Lưu Thiên Hương - Ali Hoàng Dương.