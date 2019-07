Hot girl bolero 13 tuổi thi 'Giọng hát Việt nhí'

Khánh An sinh năm 2006 tại Hà Nội. Ngoài những thành tích về học tập nổi bật với 7 năm đạt học sinh xuất sắc, thuộc đội tuyển văn cấp quận, Khánh An còn đoạt các giải thưởng như Top 10 Thần tượng Tương lai, Giải A đơn ca nữ Liên hoan múa hát tập thể và ca khúc thiếu nhi Thủ đô hè 2018… Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu cùng chất giọng đi vào lòng người, cô bé Hà Nội thu hút hàng chục ngàn subcribers trên YouTube cá nhân cùng những ca khúc triệu view như Người tình không đến, Chỉ một mình thôi, Vùng lá me bay, Cô đôi thượng ngàn, Người phu kéo mo cau, Chín tháng mười ngày, Xin em đừng khóc vu quy… Đặc biệt mới đây ca khúc Đoạn tuyệt của Khánh An đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem.

Cô bé sinh năm 2006 được nhiều ca sĩ gạo cội khẳng định là “viên ngọc sáng” của dòng nhạc bolero từ khi còn bé. Dù thể hiện bài hát mượt mà, tình cảm, song Khánh An vẫn nhí nhảnh và tinh nghịch đúng với tuổi hồn nhiên của mình. Ở nhà cô bé còn được đặt biệt danh là bé Bông. Sau 3 năm tham dự Thần tượng tương lai, giọng ca tuổi 13 trông chững chạc hơn rất nhiều.

Trở lại Giọng hát Việt nhí 2019, cô bé Hà Nội quyết tâm gây thương nhớ bằng cả ngoại hình xinh xắn và cá tính âm nhạc riêng Ảnh: FBNV

Lý do tham gia Giọng hát Việt nhí 2019 được Khánh An thẳng thắn: "Năm 2017 em chỉ đạt Top 10 chương trình Thần tượng tương lai, bước ra từ cuộc thi em bắt đầu đi hát vào dịp hè ở các sân khấu ca nhạc tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Tuy nhiên, em không muốn mình dừng lại ở vị trí này, em muốn một lần được tham gia sân chơi âm nhạc lớn hơn để thỏa mãn niềm đam mê, được thử sức ở các dòng nhạc khó hơn và đặc biệt em thích cảm giác được các huấn luyện viên "tung chiêu" để mời gọi thí sinh về đội của mình, đó là các giác khó tả khi đứng trên sân khấu mà em rất muốn được thử. Từ ước mơ đó, em vừa song song việc học và vừa học luyện thanh mỗi ngày để hoàn thiện giọng hát. Trong một lần em gợi ý với mẹ thì ngay lập tức được mẹ đồng tình ủng hộ, đưa vào Sài Gòn để tham gia cuộc thi".

Gần đây, Khánh An lại tiếp tục gây sốt với giọng ca ngọt lịm khi trình bày hai ca khúc Đoạn tuyệt và Mẹ yêu ơi gây chú ý khi chỉ trong hai ngày đạt 7 triệu lượt xem. Khánh An khẳng định dù đam mê ca hát nhưng em vẫn ưu tiên việc học hơn hết và sẽ cân bằng giữa đam mê và học tập.

“Sinh ra ở Hà Nội nhưng mỗi lần hát bolero em luôn thả hồn của mình vào từng giai điệu của bài hát, chính vì thế không ít khán giả vẫn bất ngờ vì sự ngọt ngào đậm chất Nam bộ của em”, Khánh An thổ lộ.