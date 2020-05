Hot girl ngoại tình với chủ tịch Taobao bị nghi đang mang thai

Sina cho hay trong buổi livestream hôm 19.5, Trương Đại Dịch gây chú ý khi diện trang phục khá rộng, thoải mái thay vì những thiết kế tôn dáng, khoe eo. Đặc biệt, chiếc váy hồng xinh xắn với phom dáng rộng thùng thình khiến vòng 2 của người đẹp trở nên to bất thường. Nhiều người cho rằng đây chẳng khác nào đầm bầu và nghi ngờ bụng của nữ doanh nhân sinh năm 1988 đang ngày một to nên cô không thể không che giấu vòng hai trước ống kính. Ngoài thay đổi cách ăn mặc và vòng bụng bất thường, vóc dáng của chân dài này cũng được cho là “có da có thịt” hơn so với trước kia.