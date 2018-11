Hotboy Gin Tuấn Kiệt làm phim ca nhạc về thời thanh xuân

Với dự án âm nhạc mang tên Thanh xuân là cả một đời lần này, hotboy của bộ phim gây sốt trên HTV7 Gia đình là số 1 - Gin Tuấn Kiệt đã quyết định “chơi lớn” khi biến MV thông thường trở thành phim ngắn. Theo đó, hai ca khúc xuất hiện trong phim là Yêu một người sau anh và Không thể chạm được em đóng vai trò “người dẫn chuyện” để người xem hiểu hơn về câu chuyện đậm chất ngôn tình của cặp đôi nam - nữ chính do Gin Tuấn Kiệt và “hotgirl” Lan Hương đảm trách.

Gin Tuấn Kiệt và “hotgirl” Lan Hương trong phim

Câu chuyện trong MV mở đầu bằng những thước phim về tuổi học trò giữa Gin Tuấn Kiệt và Lan Hương, với bối cảnh lãng mạn ở Đà Lạt. Chàng trai nảy sinh tình cảm với cô gái nhưng vì sợ đánh mất tình bạn mà anh quyết định giấu cảm xúc trong lòng. Và rồi cô ấy bất chợt rời đi mãi, cho đến khi trưởng thành thì cả hai mới gặp lại. Đúng lúc đó, biến cố xảy đến khiến tình cảm của họ không biết phải đi đâu, về đâu. Chính sự dang dở của mối tình thời thanh xuân và những tiếc nuối của giai đoạn trưởng thành, pha trộn yếu tố liêu trai đã làm cho Thanh xuân là cả một đời trở nên đáng nhớ.

Những thước phim thanh xuân về tuổi học trò giữa khung cảnh Đà Lạt khiến người xem rung động

Ngoài việc trở lại với bộ phim ngắn được đầu tư kỹ lưỡng, Gin Tuấn Kiệt còn khiến người hâm mộ thích thú khi “kết đôi” với nhạc sĩ trẻ Andiez Nam Trương. Gin Tuấn Kiệt hào hứng chia sẻ: “Gin rất muốn có cơ hội hợp tác với Andiez vì hai anh em rất thân với nhau sau khi cùng thi Sing My Song 2018. Yêu một người sau anh do Andiez sáng tác có cùng màu sắc âm nhạc và rất hợp với bài Không thể chạm được em do chính Gin sáng tác. Thế là Gin quyết định đưa cả hai bài hát này vào phim ngắn. Gin tin với cốt truyện được xây dựng về thanh xuân rất gần gũi với số đông khán giả trẻ hiện tại, lại có thêm yếu tố ma mị, khán giả sẽ xem đi xem lại để hiểu và khi ấy cũng dễ thuộc được giai điệu lẫn ca từ của bài hát”.

Năm 2018, Gin Tuấn Kiệt đã có một năm lao động chăm chỉ với bộ phim chiếu rạp 100 Ngày bên em thu hút khán giả và hai phim sitcom Gia đình sô-bít, Ngôi sao khoai tây.





Anh cũng tạo được dấu ấn tích cực cho khán giả qua nhiều chương trình truyền hình như Sing My Song 2018, Sao nhập ngũ, Giọng ải giọng ai, Ơn giời cậu đây rồi... Tuy bận rộn với nhiều vai trò nhưng Gin Tuấn Kiệt vẫn cố gắng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc ít nhiều tạo được chú ý như Lâu rồi sao vẫn chưa quên, Yêu anh sẽ tốt mà... đều do chính mình sáng tác.

Với phim ngắn Thanh xuân là cả một đời, Gin Tuấn Kiệt và ê kíp của mình quyết định đầu tư lớn với kinh phí hơn 500 triệu đồng và xem đó là sự đầu tư cần thiết để có được một sản phẩm chỉn chu gửi đến khán giả.