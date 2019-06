Hotboy gốc Việt Samuel An lần đầu đóng phim cùng Jang Mi

Phim có sự tham gia của các diễn viên: Kiến An, Quang Bảo, Samuel An (ảnh), Jang Mi, Gina (nhóm M P336); 2 thành viên nhóm nhạc P336: T-Up, Hana... Phim xoay quanh câu chuyện giữa Khải (Samuel An đóng) làm giảng viên và cô nữ sinh lắm chiêu Hoàng Oanh (Jang Mi thủ vai)...

Câu chuyện tình cảm nảy sinh giữa thầy giáo Khải và cô tiểu thư siêu quậy Hoàng Oanh cùng những mối tình tuổi học trò, những nhóm bạn “nhất quỷ nhì ma”, ý nghĩa của tình cảm gia đình... dần hé lộ qua 78 tập phim. Đây là lần đầu tiên hotboy gốc Việt Samuel An (sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ, nổi lên từ Giọng hát Việt 2018) lấn sân phim hài tình huống và đóng cùng “Thánh nữ bolero” Jang Mi. Bên cạnh còn có MC Quang Bảo với vai phản diện Khánh Toàn, một người lạnh lùng, cầu toàn và nham hiểm trong phim.