Hứa Chí An xin lỗi chuyện ngoại tình với Á hậu Hồng Kông

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, Tô Vĩnh Khang - thành viên nhóm nhạc Big Four đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm của vợ chồng Hứa Chí An - Trịnh Tú Văn sau “cơn bão” ngoại tình. Nam ca sĩ cho biết phụ nữ thường khó chấp nhận chuyện trăng hoa của chồng, song Trịnh Tú Văn lại là mẫu người mạnh mẽ và có thể vượt qua biến cố hôn nhân. Về phía đồng đội Hứa Chí An, Tô Vĩnh Khang cho biết sau bê bối tốn không ít giấy mực của truyền thông xứ Cảng thơm, nghệ sĩ này đã hủy các buổi biểu diễn được tổ chức vào tháng 9 tới để dành thời gian nghỉ ngơi, kiểm điểm lại bản thân.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH HK01 Nghệ sĩ họ Hứa cúi đầu xin lỗi công chúng vì bê bối ngoại tình trong cuộc họp báo hồi tháng 4

Cũng theo lời kể của nam ca sĩ 51 tuổi, Hứa Chí An đã đích thân xin lỗi anh và hai thành viên khác của nhóm là Lương Hán Văn và Trương Vệ Kiện vì để bê bối cá nhân ảnh hưởng đến danh tiếng của Big Four. Tô Vĩnh Khang đáp lại lời xin lỗi từ đồng đội thân thiết bằng cầu hỏi dằn mặt: “Cậu bị điên à?”. Theo chia sẻ từ giọng ca sinh năm 1967, bản thân không trách móc lỗi lầm của Hứa Chí An bởi năm 2002, chính nghệ sĩ họ Hứa đã đưa anh vực dậy sau những ồn ào tưởng chừng như đã khiến bản thân tiêu tan sự nghiệp. “Mỗi ngày, đúng 8 giờ sáng, cậu ấy đều lên mạng trò chuyện, an ủi rồi động viên tôi. Năm đó, buổi biểu diễn của cả nhóm không bán nổi vé cũng vì tôi mà ra, thế nhưng Hứa Chí An chẳng hề bỏ rơi bạn bè”, Tô Vĩnh Khang ngậm ngùi nhớ lại.

ẢNH: INSTAGRAM NV Nhóm Big Four gồm: Tô Vĩnh Khang, Trương Vệ Kiện, Lương Hán Văn và Hứa Chí An (từ trái qua)

Trước đó, vào tháng 4.2019, làng giải trí Hồng Kông được phen chấn động khi truyền thông rò rỉ clip Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh - bạn gái tài tử Mã Quốc Minh thân mật trong xe hơi. Những hình ảnh nhạy cảm của cặp đôi nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt và trở thành bê bối ngoại tình được quan tâm nhiều nhất tại thời điểm đó.

Ồn ào trên khiến Huỳnh Tâm Dĩnh lao đao vì bị “ném đá”, tẩy chay. Hàng loạt nhãn hàng cùng đài TVB đồng loạt chấm dứt hợp đồng với cô, những bộ phim đang quay dang dở của người đẹp đều phải cắt cảnh, thậm chí quay lại từ đầu với diễn viên thay thế. Giữa “tâm bão”, Huỳnh Tâm Dĩnh trốn sang Mỹ để tránh điều tiếng. Sau scandal, Hứa Chí An nhận về vô số chỉ trích từ công chúng, hôn nhân của nghệ sĩ này với diva Trịnh Tú Văn cũng từ đó bị lung lay.

ẢNH: INSTAGRAM NV Trong khi Huỳnh Tâm Dĩnh đã ra nước ngoài "tránh bão", Hứa Chí An ở lại Hồng Kông tự kiểm điểm lại bản thân

Trong lúc Hứa Chí An loay hoay ứng phó với scandal ngoại tình, Tô Vĩnh Khang chính là người động viên, an ủi Trịnh Tú Văn vượt qua cú sốc phản bội bằng những tin nhắn, bình luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nam ca sĩ nhận nhiều lời mắng chửi, mỉa mai từ khán giả. Nhiều người cho rằng giọng ca sinh năm 1967 không có tư cách khuyên nhủ người khác khi mà bản thân từng vướng không ít tai tiếng trong quá khứ.