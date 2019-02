Hứa Khải chật vật thoát khỏi cái bóng quá lớn của ‘Diên hi công lược’

Giữa năm 2018, Diên hi công lược tạo nên hiện tượng lớn ở Trung Quốc và “Phú Sát Phó Hằng” Hứa Khải cũng từ đó mà trở thành gương mặt được săn đón nồng nhiệt. Dù vậy, trong dàn diễn viên chính gây chú ý của phim, anh bị đánh giá là khó có cơ hội phát triển nhất.

Bởi vì nếu như Ngô Cẩn Ngôn cùng Nhiếp Viễn tiếp tục được Vu Chính lăng xê nhiệt tình qua Hạo Lan truyện, Tần Lam với Xa Thi Mạn “hâm nóng” độ nổi tiếng và nhận được nhiều lời mời gọi khác nhau, thì nam nghệ sĩ sinh năm 1995 dù điển trai lại không có hướng đi sự nghiệp nhất định.

ẢNH: CẮT TỪ PHIM Trong Diên hi công lược, diễn xuất của Hứa Khải nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng nhờ gương mặt điển trai và tính cách tốt của nhân vật, anh dễ dàng chiếm được cảm tình của khán giả

Sở hữu gương mặt được khen là đẹp không góc chết, vóc dáng cao ráo và phong thái cuốn hút, Hứa Khải thích hợp hóa thân thành các dạng vai tổng tài lạnh lùng hoặc soái ca thâm tình trên màn ảnh. Tuy nhiên, ở làng giải trí Trung Quốc, những kiểu vai trên đều đã có những gương mặt đầy năng lực như Chung Hán Lương, Trương Hàn, Dương Dương, Tỉnh Bách Nhiên, Trần Vỹ Đình… “bao thầu”. Do đó, cơ hội của mỹ nam 24 tuổi là không nhiều, nhất là khi đời tư của anh không mấy sạch sẽ do vướng phải scandal liên tục ngay khi mới “một bước thành sao” nhờ Diên hi công lược.

Bê bối lăng nhăng và hành hung bạn gái cũ đã khiến Hứa Khải ngay lập tức mất đi một lượng lớn người hâm mộ. Được biết, người yêu của anh là một hotgirl mạng tên Đại Kim tố bạn trai cũ “bắt cá hai tay” và đánh đập cô dã man. Đặc biệt, anh còn bị cho là “phim giả tình thật” với người đẹp Bạch Lộc. Nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận chuyện hành hung, nhưng không nhắc đến chuyện “bắt cá hai tay”.

ẢNH: INSTAGRAM NV Showbiz Hoa ngữ không thiếu những mỹ nam như Hứa Khải

Có thể nói, vết nhơ này đã làm công chúng có cái nhìn khác về chàng “Phó Hằng”. Không chỉ thế, một đoạn clip cho thấy anh từng say xỉn quỳ gối giữa đường trước mặt bạn bè cũng càng khiến hình tượng của tài tử thêm tụt dốc. Đó là chưa kể đến chuyện Hứa Khải có thái độ bất kính với tiền bối và chảnh chọe với fan, hai điều kiêng kỵ nhất của một sao trẻ mới nổi.

Việc liên tục dính phốt khoảng thời gian gần cuối năm 2018 đã làm Hứa Khải mất dần thiện cảm từ dư luận. Cộng thêm chuyện các bộ phim tiếp theo bị dời lại và không xác định được ngày ra mắt cũng khiến sự nghiệp của anh lao đao.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Nam diễn viên từng thốt lên than thở: “Tôi sắp bị ép đến chết rồi!” khi một tiền bối kỳ cựu đang trả lời phỏng vấn trong một cuộc họp báo

Dù cho Hứa Khải đã lên tiếng xin lỗi, nhưng tên tuổi của anh cũng giảm nhiệt đáng kể. Nam nghệ sĩ chỉ xuất hiện trên truyền thông qua các sự kiện hay lên ảnh bìa tạp chí. Bất chấp khó khăn, Hứa Khải vẫn kiên trì làm việc. Anh vẫn đi show, sự kiện và lẳng lặng đóng phim mới. Người hâm mộ vẫn thấy thần tượng bay đi bay lại giữa các nơi với lịch trình dày đặc dù tin tức về anh nhận về không ít bình luận chê bai.

May mắn, trước thềm chuyển giao năm mới, Hứa Khải nhận được tin vui khi phim Chiêu Diêu và Lam sắc sinh tử luyến mà anh đóng vai chính đều xác định được ngày đến với khán giả.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Vai diễn trong Chiêu Diêu chưa đủ sức giúp Hứa Khải bật lên như thời Diên hi công lược

Chiêu Diêu là tác phẩm đầu tiên của Hứa Khải sau Diên hi công lược. Đây tiếp tục là phim cổ trang và được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của bộ phim cung đấu do Vu Chính sản xuất, giúp nam diễn viên một lần nữa gây sốt. Dù vậy, lùm xùm tình ái với bạn diễn Bạch Lộc là cái cớ hoàn hảo để không ít antifan có lời ra tiếng vào về tác phẩm.

Và khi chính thức chiếu, Chiêu Diêu không được đón nhận tích cực, đồng thời cũng chẳng nhận được nhiều sự quan tâm như Diên hi công lược. Phim bị đánh giá là kỹ xảo trông giả và nội dung nhàm chán. Dù chỉ mới ra mắt mới hơn 10 tập, diễn xuất của Hứa Khải trong phim tiếp tục hứng chịu nhiều ý kiến trái chiều. Vẫn có bình luận khen và cũng có người chê, nhưng nhìn chung, nhân vật Lệ Trần Lan (Mặc Thanh) trong Chiêu Diêu khó mà giúp Hứa Khải vượt qua cái bóng quá lớn của Phó Hằng năm ngoái.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA Tạo hình đẹp của anh trong Trái tim mùa thu bản Trung Quốc

Theo kỳ vọng từ Hứa Khải lẫn người hâm mộ, anh nhiều khả năng sẽ “lấy lại những gì đã mất” với Lam sắc sinh tử luyến - phim điện ảnh remake từ Trái tim mùa thu của Hàn Quốc. Trong phim, anh trở thành Won Bin phiên bản Trung Quốc và gây chú ý ngay ở những hình ảnh nhá hàng. Phim sẽ ra rạp dịp lễ 14.2 năm nay, sớm hơn rất nhiều so với dự kiến trước đó (năm 2020).

Lam sắc sinh tử luyến được đánh giá là hợp với không khí lễ tình nhân và đặc biệt là người xem Hoa ngữ khá trông ngóng bộ phim. Vì sự yêu thích của khán giả Trung Quốc với phiên bản gốc vẫn còn lớn dù Trái tim mùa thu đã chiếu cách đây gần 20 năm.

Dường như mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn với Hứa Khải khi anh bắt đầu đón năm tuổi của mình. Anh không chỉ phủ sóng truyền hình với Chiêu Diêu mà còn hứa hẹn công phá màn ảnh rộng cùng Lam sắc sinh tử luyến. Song song đó, anh còn đảm nhận vai nam chính Vương Lục trong dự án chuyển thể Trước có ngọn núi linh kiếm.