Hứa Vĩ Văn: 'Diễm My 9X phải nổi điên mới làm nên chuyện'

Thời gian gần đây, nhiều người nhận ra Hứa Vĩ Văn hoạt bát, hay cười có phần thay đổi. Anh thừa nhận suốt gần nửa năm đóng phim Ống kính sát nhân, bản thân không phân biệt được mình đang là Hứa Vĩ Văn hay là K nữa.

Để làm ra chất một thanh tra bí ẩn và phức tạp, Hứa Vĩ Văn phải thay đổi bản thân khá nhiều. Anh nuôi râu tóc, thức đêm đọc kịch bản, uống cà phê vài cữ một ngày, tập hút thuốc. Sau 4 tuần "hành xác", hình ảnh K bắt đầu lộ diện trên ngoại hình Hứa Vĩ Văn: gương mặt bơ phờ, nhàu nhĩ, râu tóc xồm xoàm. "Nhiều khi đi đường bị mọi người nhìn ngó, chỉ trỏ, mình mới giật mình nhận ra dạo này xuống sắc quá. Nhưng mỗi lần soi gương lại nhớ ra đang là K, nên đành ráng chịu", anh kể.

Rời xa màn ảnh rộng sau hơn một năm, Hứa Vĩ Văn cho biết gặp nhiều khó khăn trong việc thoát khỏi cái bóng của mình ở những vai diễn trước

"Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng rèn luyện cho tôi từng thói quen nhỏ của K để có thể sống trọn vẹn với nhân vật. Ví dụ như tôi hay lắc lư khi ngồi, nhưng K thì tuyệt đối không, nên tôi đành từ bỏ thói quen đó. K đốt thuốc cả ngày, mà trước giờ tôi chưa từng hút thuốc, thế là cũng phải làm quen. Hộp quẹt và thuốc lúc nào cũng phải thủ sẵn trong túi. Đến mức khi phim vừa đóng máy, tôi vướng lịch trình khác nên phải cạo râu cắt tóc, anh em trong đoàn thở dài và bảo: "Thế là K đi mất rồi". Nhưng đó chỉ là ngoại hình, tôi thấy đến tận bây giờ trong tâm hồn tôi vẫn còn vương lại một chút gì của K", anh kể thêm.

Nói về bạn diễn Diễm My 9X, nam diễn viên tâm sự: “Thời điểm đó Diễm My vừa hoàn thành xong vai diễn Helen trong Cô Ba Sài Gòn. Để thoát hẳn khỏi sự sang chảnh, sắc sảo của Helen nhập vai cô người yêu tội nghiệp, cam chịu, bị phản bội quả là không dễ. Nhưng chơi với Diễm My lâu ngày, tôi biết Diễm My có thể nhập vai này, dù sẽ mất thời gian để thích nghi, bắt nhịp nhân vật. Nếu Diễm My không làm được, tôi đã không lấy uy tín của mình ra để giới thiệu vai diễn cho cô ấy".

Theo Hứa Vĩ Văn, điểm mạnh lớn nhất của Diễm My là không sợ xấu để hoàn thành vai diễn. Thật khó khăn khi để gương mặt xinh đẹp vào vai cô người yêu bị phản bội, nên tổ hóa trang phải tích cực tô vẽ cho Diễm My... xấu bớt.

Người đẹp 9X không ít lần nói đùa rằng mình rất "bất bình" vì hình ảnh trong phim quá xấu

Để Diễm My quên hẳn bản thân mình, khi mới vừa sang chảnh trong Cô Ba Sài Gòn, để nhập vai một người phụ nữ tội nghiệp và luôn căm phẫn, Hứa Vĩ Văn đã phải dùng đến nước cờ nặng lời, o ép cô trên trường quay để cảm xúc được bùng nổ. Những câu nói "khiêu khích" như "Em muốn cả đời làm bình hoa di động không?" đã phát huy tốt tác dụng. Hứa Vĩ Văn hóm hỉnh so sánh Diễm My 9X thực sự giống nhật vật Hulk của Avengers, càng bị kích động, nổi điên khùng, càng đập phá tơi bời càng diễn hay, càng "làm nên chuyện".

Giải thích về hình tượng "soái ca" gắn liền với mình suốt những năm qua, Hứa Vĩ Văn bật cười tiết lộ điều này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của anh. "Khi đoàn làm phim Em là bà nội của anh casting vai Mạnh Đức, tôi là cái tên bị gạch bỏ đầu tiên. Bởi trước đó, tôi từng hai lần đóng vai nhà sản xuất âm nhạc là trong Thần tượng và Chàng trai năm ấy. Vai Mạnh Đức tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó. Nhân vật này phải thật điển trai, điển trai đến mức "bà nội" cũng rung động, nếu ngoại hình không nổi bật là coi như cả bộ phim thất bại. Nhưng nhà sản xuất cũng rất áp lực, chọn được người có ngoại hình đẹp thì chưa chắc diễn "lên màu" nhân vật, người diễn giỏi lại không có ngoại hình như miêu tả trong phim. Cuối cùng, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng là người bạn thân thiết nhiều năm thuyết phục tôi thêm một lần nữa thử sức với dạng vai này. Đây là một sự lựa chọn an toàn với cả tôi và phía ê-kíp sản xuất", anh bật mí.