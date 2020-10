Huấn 'hoa hồng' bị công an triệu tập vì giả mạo clip cứu trợ lũ lụt miền Trung

Ngày 26.10, một cán bộ có trách nhiệm của Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cho biết cơ quan này đã triệu tập Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, trú H.Trấn Yên, Yên Bái), còn gọi là Huấn "hoa hồng" để làm rõ hành vi mạo danh clip của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video của bản tin Chuyển động 24h của VTV với nội dung "Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung".Trong đoạn video này có sự xuất hiện của người có biệt danh là Huấn "hoa hồng" bên cạnh các nghệ sĩ khác trao mì tôm và áo phao cho người dân ở tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, qua xác minh, VTV khẳng định trong các bản tin Chuyển động 24h không có nhân vật là Huấn "hoa hồng". Dù vậy, video được đăng tải trên mạng xã hội thông qua tài khoản của Huấn "hoa hồng" đã khiến nhiều người thực sự tin vào sự xuất hiện của nhân vật này trên truyền hình. Do đó, VTV đã đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) làm rõ động cơ, mục đích của Huấn “hoa hồng”.

Huấn Hoa Hồng là ai, vì sao hay nói đạo lý mà lại phải đi cai nghiện?

Tại buổi làm việc với cơ quan an ninh, Bùi Xuân Huấn khai nhận bản thân là người thiết lập, điều hành và quản trị tài khoản Facebook " Huấn Hoa Hồng ".

Ngày 23.10.2020, tài khoản Facebook này đã đăng tải video clip có gắn logo của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin Bùi Xuân Huấn đi cứu trợ đồng bào miền Trung.

Bùi Xuân Huấn thừa nhận hành vi của mình là sai, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam; vi phạm quy định của pháp luật; cam kết chịu mọi hình thức xử lý của cơ quan chức năng. Huấn cũng khai nhận, đã chủ động gỡ bỏ video clip trên khỏi tài khoản Facebook cá nhân vào ngày 24.10.2020.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Huấn “hoa hồng”.

Huấn Hoa Hồng bị phạt 17,5 triệu đồng vì in sách lậu dạy làm giàu cóp nhặt trên mạng

Từ năm 2015 đến nay, nhiều người biết đến Huấn “hoa hồng” là giang hồ trên mạng xã hội, thường xuyên livestream, đăng tải clip khoe tiền, vàng... trên mạng và nhận được nhiều lượt theo dõi.

Hồi tháng 7.2020, Sở TT-TT TP.Hà Nội xử phạt Huấn “hoa hồng” 15 triệu đồng về hành vi “đã tự biên tập, xuất bản hai cuốn Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản”.

Đồng thời, Huấn “hoa hồng” còn bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi bán hai cuốn sách này khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Quyết định xử phạt của Sở TT-TT nêu rõ không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như thu giữ do người vi phạm đã tự tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Huấn “hoa hồng” từng bị Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phối hợp với Công an P.22 (Q.Bình Thạnh) phát hiện dương tính ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên địa bàn P.22. Huấn “hoa hồng” từng bị đưa đi cai nghiện ma túy.