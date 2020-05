Hùng Thuận kể kỷ niệm khi quay phim 'Đất Phương Nam'

Tập 14 chương trình Cùng nhau hái lộc vừa lên sóng với sự đồng hành của kỹ sư nông nghiệp Trương Hùng Phong cùng với hai vị khách mời đặc biệt là diễn viên Hùng Thuận và Kiều Ngân. Vừa mới xuất hiện, hai diễn viên của phim Muôn kiểu làm dâu đã liên tục "chặt chém" nhau khiến khán giả được trận cười sảng khoái. Chưa dừng ở đó, Hùng Thuận còn nói xấu MC Hiếu Hiền: “Anh đợi đây từ sáng có thấy anh Hiếu Hiền đâu. Ảnh chân ngắn nên đi chậm lắm”, Kiều Ngân cũng đồng tình với nam diễn viên và còn làm động tác đo chân. Hùng Thuận vừa nói xong thì MC Hiếu Hiền bất ngờ xuất hiện cho nam diễn viên một "cái táng" vào đầu.

Làm việc xấu bị bắt quả tang, nam diễn viên Cổng mặt trời vội vàng “lật mặt”: “Ủa anh Hiếu Hiền. Nãy giờ đứng nói tốt về anh quá trời. Không biết sao mà chương trình mời được một người MC dễ thương, duyên dáng đến như vậy”. Nghe Hùng Thuận nói vậy, Hiếu Hiền táng thêm cho nam diễn viên một cái nữa và bóc mẽ: “Nói tốt mà nói nhỏ quá, đã thế còn quên kêu chương trình tắt micro đi. Nguyên cả trường quay người ta nghe hết trơn rồi còn ở đó mà ranh mãnh”.

Hùng Thuận "lật mặt" như bánh tráng khi nói xấu Hiếu Hiền bị bắt quả tang Ảnh: BTC

Được trở về với đồng ruộng, hình ảnh gắn liền với nhân vật An trong bộ phim nổi tiếng Đất Phương Nam, ký ức ngày xưa của Hùng Thuận ùa về. Cậu bé An ngày nào xúc động chia sẻ: “Ngày xưa lúc quay phim Đất Phương Nam là lúc đó em tầm 11, 12 tuổi nên năng lượng em dồi dào lắm. Buổi trưa em không bao giờ ngủ, quay phim xong hay ăn trưa xong là chạy đi chơi, đi tắm sông, bắt con này con kia rồi mượn cần câu câu cá, thú vị lắm”. Chia sẻ này khiến Hiếu Hiền xuýt xoa: “Chà! Được trải qua những điều thú vị từ lúc nhỏ luôn ha”.

Diễn viên Kiều Ngân ngượng ngùng khi bị trêu chọc vì tính toán sai Ảnh: BTC

Với vai trò khách mời, Hùng Thuận đảm nhận vị trí đội trưởng của đội màu vàng với tên gọi “Hồng Ngự quê tôi” còn Kiều Ngân cũng trở thành đội trưởng đội xanh có tên “Cát chu Cao Lãnh”. Trong lúc chơi trò chơi, mỗi đội đều phải ăn hết một chiếc bánh in đậu xanh và một quả chanh, đội nào ăn nhanh hơn sẽ giành được phần thắng. Do bánh in quá khô, Hùng Thuận ăn được nửa chiếc đã lén giấu vào túi quần nhưng bị Kiều Ngân bắt được và la lên: “Đồ ăn gian, anh Thuận bỏ bánh đằng sau túi kìa”.

Nghe thấy Kiều Ngân tố Hùng Thuận, MC Hiếu Hiền tự tay móc nửa chiếc bánh còn lại ra và mỉa mai: “Ăn xong còn để phần cho vợ nữa ha” khiến nam diễn viên ngượng ngùng. Trải qua 2 vòng thi đấu quyết liệt, đội “Cát chu Cao Lãnh” của Kiều Ngân phải ra về với số tiền thưởng 6,6 triệu đồng còn đội “Hồng Ngự quê tôi” giành được 7 triệu và trở thành đội thắng cuộc, tiến thẳng vào vòng cuối cùng của chương trình. Ở vòng cuối cùng mang tên “Cùng nhau hái lộc” đội của Hùng Thuận đã mang về thêm 8 triệu từ vòng xoay may mắn, nâng tổng số tiền thưởng lên 15 triệu.