Hương Tràm gục khóc khép lại liveshow đầu đời

Thực hiện liveshow thời điểm cuối năm với nhiều show diễn lớn nhỏ, hơn 1.000 khán giả vẫn lấp đầy các hàng ghế của Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội). Nhiều khách mời đã bay từ nước ngoài về, cho đến các nghệ sĩ tên tuổi như ca sĩ Lệ Quyên, Đức Phúc, Ưng Đại Vệ, nhạc sĩ Tú Dưa… đã đến ủng hộ Hộp thư số 1 của giọng ca 24 tuổi.

Được khán giả biết đến từ khi đăng quang ngôi vị quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên, Hương Tràm ghi điểm trong lòng khán giả bằng hình ảnh của một cô bé 17 tuổi xứ Nghệ nhẹ nhàng và đầy sâu lắng qua những bản ballad đượm buồn. Bọc cho mình một vẻ bề ngoài vô cùng mạnh mẽ, nhưng mấy ai biết được con đường sự nghiệp của Hương Tràm trải qua một chặng đường khá dài và gặp không ít khó khăn, trong đó có không ít sai lầm và vấp ngã trước khi có được thành công như hiện tại. Trong hành trình gần 3 tiếng, cô đã bộc lộ trước khán giả một Hương Tràm bước vào showbiz với nhiều gánh nặng trên vai: bản lý lịch hoành tráng, tài năng được công nhận và sự dại dột của tuổi trẻ. Để rồi sau đó, người ta thấy cô gần như không thể vực dậy trước những búa rìu dư luận ở độ tuổi còn quá trẻ. Nhưng chính nữ ca sĩ thừa nhận cô cảm ơn bản thân mình đã bản lĩnh và mạnh mẽ vượt qua, không ngừng cố gắng và thực hiện đam mê để có được thành quả như hiện tại.

"Tôi hiểu là do mọi người kỳ vọng vào tôi nhiều quá. Nhưng thông qua cách hát của tôi từ những ngày đầu đến bây giờ, khán giả có thể thấy Hương Tràm đã trưởng thành thế nào. Nếu không có những va vấp, gục ngã ấy, tôi chắc chắn sẽ không thể biết được những cảm xúc sung sướng, hạnh phúc đi kèm với đó là trăn trở như ngày hôm nay. Những chuyện đã qua tôi muốn được giữ cho riêng mình và không kể lại nữa", nữ ca sĩ tự sự.

Có những sai lầm không đáng có, những vấp ngã đầu tiên, nhưng biết sai sửa sai và vươn lên là chìa khóa giúp nữ ca sĩ trẻ khẳng định vị trí của mình trên con đường nghệ thuật

Liveshow của Hương Tràm đều được chơi nhạc sống. Người hâm mộ không thể rời mắt vì sự xuyên suốt, kết nối được đẩy đến cao trào khi lắng đọng da diết, khi lại trầm bổng thanh thoát. Hương Tràm được trời phú cho giọng nữ trung nội lực, có âm sắc đặc biệt, dễ dàng nhận ra. Cộng thêm quá trình đào tạo thanh nhạc bài bản, chất giọng của cô đa dạng, nhiều sắc thái. Khi ấm áp, du dương, có độ mềm mại, khi lên cao lại chắc nịch, vang và sáng. Hương Tràm hát những nốt cao một cách cảm xúc, tự nhiên, chuyển giọng nhẹ nhàng không bị cảm giác gồng gánh, phô trương. Bởi thế, âm nhạc của cô dễ khiến người nghe rung động và đồng cảm. Các ca khúc hit của Hương Tràm trước nay như Cánh hoa tàn, Duyên mình lỡ, hay những sáng tác thuộc hàng kinh điển như I will always love you, Mẹ tôi, Tóc gió thôi bay, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, Tâm hồn của đá, Trên đỉnh Phù Vân... không làm khó nữ ca sĩ, khiến khán giả vỗ tay liên tục sau mỗi đoạn cao trào. Trong 18 tiết mục, khán giả không cảm thấy nhàm chán bởi vì tất cả các ca khúc đều được dàn dựng khéo léo, phối lại. Một số các ca khúc trong liveshow lần đầu tiên Hương Tràm thể hiện Tiền đâu mua được, Phai dấu cuộc tình - Chỉ còn những mùa nhớ… Lúc nồng nàn sâu lắng, lúc tràn đầy cảm xúc hay đẩy âm nhạc lên tới cao trào, giọng ca xứ Nghệ đã có một đêm nhạc hết sức ấn tượng.