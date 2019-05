Hương Tràm nghẹn ngào tuyên bố tạm dừng sự nghiệp ca hát

Nữ ca sĩ cũng có một mong ước rằng khán giả sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Cô nói: “Có một điều ước trong sự nghiệp của mình là khi Tràm trở về dù cho khán giả không còn nhiệt tình như hôm nay thì mình mong rằng tình cảm của mọi người vẫn luôn luôn ở đây. Mình mong muốn rằng khi quay về mình sẽ không phụ lòng mọi người, sẽ trở thành một Hương Tràm giỏi hơn trong tương lai. Cảm ơn mọi người!”.

Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1995 cũng lần đầu tiết lộ mơ ước được đi du học kể từ khi chưa nổi tiếng. Trong buổi giao lưu, Hương Tràm đã không kiềm được sự xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Vừa qua, Hương Tràm cũng đã tâm sự trên trang Facebook cá nhân của mình về nỗi niềm cô đơn của bản thân. Cô viết: “Vẫn là Hương Tràm đó, không nói thì không ai biết mình buồn. Ngông nghênh đó rồi thì cuối cùng cũng trào ra như sông lệ nhưng chỉ có một mình thôi, một mình mình thấu. Và dù đi một vòng bao xa để tìm lối ra thì vượt qua nỗi buồn vẫn là lối duy nhất”. Dòng trạng thái này cũng phần nào cho thấy Hương Tràm đã chịu đựng không ít áp lực từ sự nổi tiếng.

Từ khi bước ra từ sân chơi The Voice mùa đầu tiên, Hương Tràm đã vướng phải nhiều thị phi như xích mích với huấn luyện viên Thu Minh, lộ clip phẫu thuật thẩm mỹ hay bị cấm biểu diễn vì ăn mặc phản cảm. Trong giai đoạn đó, giọng ca Em gái mưa đã bị trầm cảm nhẹ, cô thường xuyên phải dùng thuốc ngủ và có thời điểm cô tự hành hạ bản thân mình vì chịu nhiều áp lực từ dư luận. Trong những năm gần đây, Hương Tràm đã cố gắng xây dựng hình của một nữ ca sĩ trưởng thành và quyến rũ hơn trong lòng khán giả. Cô liên tục mang đến cho người hâm mộ những sản phẩm chất lượng như Em gái mưa , Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa… Bên cạnh đó, giọng ca gốc Nghệ An còn trở thành huấn luyện viên cho chương trình The Voice Kids 2017 và đoạt giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc khi mới 23 tuổi. Ngày 7.5 sắp tới, Hương Tràm sẽ tiếp tục tổ chức một buổi giao lưu với fan ở khu vực TP.HCM.