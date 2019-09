'Hustlers' - phim về vũ nữ thoát y bị cấm chiếu ở Malaysia

Malaysia nổi tiếng với chính sách duyệt phim gắt gao. Phim về huyền thoại âm nhạc Elton John là Rocketman ra mắt năm nay bị cắt những cảnh ái ân đồng tính. Trước đó, bộ phim làm lại của Disney là Beauty and the Beast xém bị cắt một số cảnh cũng làm về đồng tính. Chung số phận bị cấm chiếu ở nước này là những tác phẩm "nặng đô" như Fifty Shades of Grey, Bruno và Wolf of Wall Street.