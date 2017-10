Trong khi tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới đến từ Peru và các Á hậu cũng như các thí sinh khác vui vẻ chụp ảnh lưu niệm, giao lưu cùng báo chí thì đại diện Việt Nam tỏ ra khá buồn bã. Người đẹp bật khóc trong vòng tay gia đình và bạn bè cũng như từ chối trả lời phỏng vấn.

Ít phút sau đó, trên trang cá nhân của mình, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 gửi lời xin lỗi khá ngắn gọn đến khán giả. Một đoạn clip khoảng 18 giây quay bằng điện thoại do một người hâm mộ chia sẻ cho thấy người đẹp cười tươi nhưng mắt đã đỏ hoe, gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ của mình trong suốt thời gian qua.

Bên dưới phần bình luận đoạn chia sẻ của Huyền My, nhiều bạn bè và fan vào an ủi người đẹp. Nhiều khán giả cho rằng dù sao kết quả mà cô vừa đạt được cũng đã là cao nhất so với các người đẹp khác từng đạt được tại cuộc thi này trước đó. Một số khác lại cho rằng do mặt bằng thí sinh năm nay mạnh hơn nhiều so với những năm trước nên may mắn chưa thể mỉm cười với đại diện nước chủ nhà.