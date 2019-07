Hyomin (nhóm T-ara) kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam trong single mới

Theo thông tin từ công ty quản lý Việt Nam của nữ thần tượng sinh năm 1989, Hyomin sẽ tổ chức fan meeting lần đầu tiên dành riêng cho người hâm mộ Việt tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Tại sự kiện này, cô cũng sẽ công bố sản phẩm âm nhạc mới kết hợp cùng một ca sĩ người Việt Nam. Sau khi thông tin được đăng tải, khán giả bắt đầu đồn đoán về những cái tên có khả năng sẽ kết hợp với Hyomin trong dự án mới đồng thời bày tỏ tâm trạng háo hức trước màn kết hợp sắp tới của hai nghệ sĩ Việt - Hàn. Đáp lại sự tò mò từ công chúng, phía Hyomin vẫn chưa đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Dân mạng đang đua nhau đồn đoán về nghệ sĩ Việt sẽ bắt tay cùng Hyomin trong sản phẩm sắp tới ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, dự án kết hợp của Hyomin nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển giữa các nghệ sĩ Việt - Hàn do một công ty có trụ sở tại Hàn triển khai từ tháng 6.2018. Mở màn cho dự án này là màn “song kiếm hợp bích” của Ji Yeon (thành viên khác của nhóm T-ara) với Soobin Hoàng Sơn. Trong năm 2018, cả hai đã tung ra khúc Việt - Hàn với tựa đề Đẹp nhất là em và nhận được sự ủng hộ tích cực từ người hâm mộ hai nước.

Bên cạnh việc công bố và biểu diễn ca khúc kết hợp với nghệ sĩ Việt Nam, buổi fan meeting sắp tới của nữ ca sĩ 30 tuổi còn "chiêu đãi" người hâm mộ Việt 8 ca khúc gắn liền với tên tuổi của Hyomin như: Mango, Allure, Nice Body…

Từ khi có công ty quản lý ở Việt Nam, giọng ca chính nhóm T-ara nhanh chóng đẩy mạnh nhiều hoạt động tại mảnh đất hình chữ S ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, trước khi cháy hết mình cùng người hâm mộ tại fan meeting đầu tiên của mình tại Việt Nam, Hyomin cũng sẽ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc giao lưu Việt - Hàn diễn ra tại nhà hát Hòa Bình vào tối 26.7. Ngoài giọng ca nhóm T-ara, sự kiện này còn có màn trở lại của Kim Jae Joong - nam thần tượng huyền thoại một thời của nhóm DBSK và sự xuất hiện lần đầu của nhóm nhạc D1VERSE. Đêm nhạc trên cũng quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ của Việt Nam như: Hoàng Thùy Linh, Phan Mạnh Quỳnh, Only C, nhóm Zero 9…

Hyomin sinh năm 1989 và nổi tiếng với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ T-ara. Bên cạnh việc sở hữu những bản hit đình đám cùng nhóm, nghệ sĩ này cũng có sự nghiệp solo ấn tượng với các ca khúc nổi tiếng như: Make up, Nice body, Over come, Fake it… Ngoài ca hát, cô còn được biết đến với vai trò diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang.