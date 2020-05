Hyun Bin và Song Hye Kyo giữ im lặng trước nghi án 'yêu lại từ đầu'

Mọi chuyện được cho xuất phát từ một số tài khoản trên weibo. Những cư dân mạng này đã tung ra loạt "bằng chứng" cho thấy Hyun Bin và Song Hye Kyo dường như đang nối lại tình xưa như: stylist lâu năm của tài tử sinh năm 1982 nhấn theo dõi trang cá nhân của người đẹp họ Song, dây chuyền mà Song Hye Kyo đeo có hai ký tự HS (được cho là viết tắt tên Hyun Bin và Song Hye Kyo).

Chưa hết, hình ảnh mà minh tinh 39 tuổi chia sẻ trên mạng xã hội hôm 4.5 có khung cảnh giống với nơi mà sao phim Hạ cánh nơi anh chụp quảng cáo. Điều này dấy lên nghi vấn cả hai đã ở cùng một địa điểm thời gian đó.

Ngoài ra, động thái từ phía bạn thân của Song Hye Kyo cũng gây chú ý. Nữ diễn viên Park Sol Mi đăng lên Instagram nhạc phim Worlds Within ( Thế giới họ đang sống, bộ phim se duyên cho Hyun Bin và Song Hye Kyo), mỹ nhân 8X còn vào bình luận cười.

Hình ảnh Song Hye Kyo đăng giống với chỗ mà Hyun Bin quay quảng cáo ẢNH: INSTAGRAM NV, CHỤP MÀN HÌNH SINA

Trước những "chứng cứ" trên, cư dân mạng Trung Quốc tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng Hyun Bin và Song Hye Kyo đúng là rất có thể đang “gương vỡ lại lành”. Fan còn bày tỏ sự vui mừng và mong ngóng tin vui từ cặp đôi nổi tiếng. Thậm chí, có bình luận còn nhấn mạnh Hyun Bin và Song Hye Kyo là định mệnh của nhau.

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng cặp sao phim Worlds Within khó có khả năng tái hợp, và tất cả "bằng chứng" trên chỉ là sự trùng hợp hoặc là kết quả từ sự phỏng đoán của những người hâm mộ cuồng nhiệt. Về phía hai nhân vật chính, họ vẫn giữ im lặng. Trong khi Hyun Bin chẳng có phản hồi gì thì Song Hye Kyo lại đăng ảnh hoa cúc ẩn ý trên trang cá nhân.

Người đẹp cập nhật ảnh ẩn ý giữa sóng gió tin đồn tình cảm ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, giữa năm 2009, Hyun Bin và Song Hye Kyo thừa nhận “phim giả tình thật” sau khi hợp tác trong Worlds Within (hay còn gọi: The world they live in) phát sóng năm 2008. Chuyện tình này nhận được sự ủng hộ từ công chúng vì quá đẹp đôi.

Đáng tiếc, do lịch trình chồng chéo, hai người dần xa cách rồi trở nên miễn cưỡng trong mối quan hệ yêu đương. Cuối cùng, họ quyết định đường ai nấy đi vào năm 2011 trong sự tiếc nuối của dư luận.

Đôi tình nhân trong phim... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA ... và trao nhau ánh mắt tình tứ ngoài đời thời đóng chung Worlds Within ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH OSEN

Sau Hyun Bin, Song Hye Kyo có không ít tin đồn cặp kè bạn diễn. Qua tác phẩm đình đám Hậu duệ mặt trời, cô nên duyên vợ chồng với Song Joong Ki vào tháng 10.2017, nhưng đến năm 2019 thì ly hôn. Còn Hyun Bin thì từng công khai hẹn hò cùng Kang So Ra, Hwang Ji Hyun và bị đồn yêu đương bí mật với người đẹp Son Ye Jin.