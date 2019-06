Irina Shayk bế con gái ra khỏi nhà sau tin đồn rạn nứt với Bradley Cooper

Cách đây ít ngày, báo chí Mỹ lần lượt đưa tin về tình hình căng thẳng giữa chân dài Irina Shayk và tài tử Bradley Cooper. Page Six nhấn mạnh mối quan hệ của họ đã trở nên nguội lạnh và bế tắc trong nhiều tháng trở lại đây. Hiện cả hai vẫn chịu cảnh sống chung một mái nhà chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến con gái Lea De Seine mới được hai tuổi. Tuy nhiên, hôm 5.6 (giờ địa phương), The Sun lại tiết lộ sự việc đang diễn biến nghiêm trọng hơn và siêu mẫu 33 tuổi đã ôm theo con gái ra khỏi biệt thự 4,5 triệu USD của tài tử phim A star is born.

Một nguồn tin thân cận của cặp sao này cho biết những điều xa lạ, ngờ vực đang khiến khoảng cách giữa hai người ngày một lớn. Họ đã lục đục vài tháng, trước khi Irina Shayk quyết định tốt nhất là cô cùng con gái nên chuyển chỗ ở mới. Người này cũng khẳng định chuyện tình của cặp tài tử - siêu mẫu đình đám này sẽ sớm kết thúc sau 4 thăm gắn bó.

ẢNH: BACKGRID Siêu mẫu sinh năm 1986 xuất hiện cùng con gái vào hôm 2.6

Lần xuất hiện mới đây nhất của Irina Shayk là vào hôm 2.6 vừa qua. Lúc này, cô đang bế con gái hai tuổi đi dạo trong công viên. Tuy nhiên, buổi đi chơi của hai mẹ con lại không có bóng dáng của Bradley Cooper như mọi lần. Điều này từng khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ của anh và siêu mẫu 33 tuổi.

Chuyện tình dần đi vào bế tắc của cặp đôi đình đám này được cho là xuất phát từ việc Bradley Cooper liên tục tình tứ với bạn diễn Lady Gaga sau khi hai người đóng chung phim A star is born. Đặc biệt, sự việc càng lên cao trào khi tại Oscar 2019 vừa khép lại hồi tháng 2, Bradley Cooper cùng Lady Gaga đã có màn song ca khó quên trên sân khấu lễ trao giải danh giá này. Phần trình diễn quá ăn ý, tình tứ và ngọt ngào của cặp sao phim A star is born từng làm tiêu tốn không ít giấy mực của truyền thông và thành đề tài được dân mạng bàn tán sôi nổi.

ẢNH: REUTERS Lady Gaga liên tục bị "réo tên" khi Bradley Cooper và Irina Shyak lục đục tình cảm

Tại thời điểm đó, nhiều người đặt ra câu hỏi: Irina Shayk cảm thấy như thế nào khi Bradley Cooper quá âu yếm đồng nghiệp? Tuy nhiên, nguồn tin thân cận của người mẫu xứ bạch dương cho biết cô không hề ghen tuông hay để ý những gì mọi người bàn tán về Bradley Cooper và Lady Gaga. Irina Shayk hoàn toàn tin tưởng cha của con gái mình. Thế nhưng, trên thực tế, chân dài sinh năm 1986 lại bị đồn “phát điên” với “mẹ quái vật” và âm thầm bỏ theo dõi nữ ca sĩ trên mạng xã hội.

ẢNH: SHUTTERSTOCK Tại thảm đỏ Oscar 2019, cặp sao vẫn còn rất vui vẻ, tình tứ bên nhau

Irina Shayk sinh năm 1986 và là một trong những siêu mẫu Nga nổi tiếng nhất giới catwalk. Sở hữu chiều cao 1,78m cùng gương mặt cuốn hút và hình thể quyến rũ, chân dài 33 tuổi từng được trang Model.com bình chọn là Biểu tượng của làng người mẫu. Trước khi biết đến với tư cách là bạn gái của Bradley Cooper, cô có mối tình kéo dài 5 năm với cầu thủ Cristiano Ronaldo trước khi chia tay vào tháng 1.2015. Không lâu sau khi dứt tình với danh thủ Bồ Đào Nha, Irina Shayk bắt đầu hẹn hò với Bradley Cooper và khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Tháng 3.2017, cặp sao đón chào con gái đầu lòng tên Lea De Seine Shayk Cooper.