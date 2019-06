Irina Shayk tái xuất sàn diễn thời trang sau đổ vỡ tình cảm với Bradley Cooper

Lần đầu sải bước trên sàn catwalk sau đổ vỡ tình cảm với tài tử phim A star is born, Irina Shayk thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn khán giả. Chân dài sinh năm 1986 xuất hiện trên đường băng với hình ảnh quý cô quyến rũ, thanh lịch với trang phục từ nhà mốt danh tiếng nước Ý. Người đẹp xứ bạch dương cuốn hút mọi ánh nhìn với chiếc váy da ôm khít cơ thể khoe đường cong quyến rũ hay bộ vest đề cao vẻ đẹp đơn giản, thanh lịch và tinh thần nữ quyền. Với chiều cao nổi bật 1,78m cùng thân hình nóng bỏng, bà mẹ một con không hề bị lép vế khi sánh vai cùng chị em siêu mẫu đình đám Gigi Hadid hay dàn thiên thần nội y nóng bỏng của Victoria's Secret.

ẢNH: GETTY IMAGES Mỹ nhân 33 tuổi quyến rũ, sang trọng trên sàn diễn nước Ý

Trước khi có mặt tại buổi trình diễn thời trang ở Ý, chân dài 33 tuổi đã dành khoảng thời gian thư giãn ở Iceland và chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp lên trang cá nhân. Vài ngày sau khi tin tức Irina Shayk chia tay Bradley Cooper sau 4 năm gắn bó, tinh thần của nữ siêu mẫu đã ổn định, phấn chấn hơn. Nguồn tin từ tạp chí People tiết lộ Irina Shayk và tình cũ đang lánh mặt nhau. Tuy vậy, cả hai vẫn san sẻ việc chăm sóc con gái nhỏ.

ẢNH: GETTY IMAGES Chân dài sinh năm 1986 tỏa sáng giữa dàn siêu mẫu đẳng cấp

Đầu tháng 6.2019, truyền thông quốc tế rầm rộ đưa tin Irina Shayk và Bradley Cooper chính thức chấm dứt mối quan hệ tình cảm sau nhiều tháng liền căng thẳng, lạnh nhạt và chịu đựng nhau. Cả hai sẽ cùng chăm sóc con gái Lea De Seine mới 2 tuổi. Chuyện chia tay của cặp sao trở thành tâm điểm chú ý kể từ khi Bradley Cooper đảm nhiệm vai trò đạo diễn và đóng vai nam chính trong A star is born cùng Lady Gaga. Giai đoạn này, cặp đôi liên tục vướng nghi án trục trặc tình cảm vì Bradley Cooper gần như “bỏ rơi” Irina Shayk và liên tục xuất hiện thân mật bên giọng ca Born this way.

ẢNH: GETTY IMAGES Irina Shayk và Bradley Cooper từng là một trong những cặp sao đẹp nhất Hollywood

Đỉnh điểm, cả hai vừa có màn song ca không thể ngọt ngào hơn trên sân khấu Oscar hồi tháng 2.2019. Nhiều nguồn tin tiết lộ đây chính là nguồn cơn khiến mối tình lâu năm của Irina Shayk với Bradlay Cooper rạn nứt. Dẫu Lady Gaga nhiều lần phủ nhận tin đồn tình ái với bạn diễn, không ít người vẫn ngờ vực và cho rằng cô là “kẻ thứ ba”.

Bên cạnh đó, việc Bradley Cooper quá bận rộn với công việc và ít dành thời gian cho gia đình nhỏ cũng được xem là một trong những lý do khiến anh và Irina trở nên lạnh nhạt, xa cách.