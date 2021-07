James Franco đồng ý bồi thường hơn 2 triệu USD vụ quấy rối tình dục nữ sinh

Năm 2019, James Franco “dính” một vụ kiện tập thể của hai cựu học sinh từng theo học trường diễn xuất Studio 4 của Franco, nơi anh điều hành từ năm 2014 đến năm 2017.

Hai nữ sinh Sarah Tither-Kaplan và Toni Gaal đã cáo buộc trong vụ kiện rằng họ cùng những người khác từng bị James Franco và các đối tác của anh ép thực hiện nhiều hành vi quan hệ tình dục trước máy quay. Đây là những cảnh quay được dàn dựng một cách biến thái, lệch lạc, vượt ra khỏi tiêu chuẩn trên trường quay Hollywood.

Cả hai cáo buộc những người này tìm cách “sử dụng quyền lực và sự nổi tiếng của họ để tạo ‘cơ hội’ cho các diễn viên có nguyện vọng làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình bằng cách đổi lấy những cảnh quay khỏa thân, quan hệ tình dục” và như James Franco công nhận đó là “sự vượt qua ranh giới” tại Studio 4.

Đơn kiện của 2 nữ sinh cũng mô tả trường dạy diễn xuất của James Franco là “gian tà”. James Franco buộc phải đóng cửa Studio 4 vào năm 2017. Trong hồ sơ đề ngày 24.6, được công khai vào hôm 30.6, nhóm pháp lý của nguyên đơn đã đề xuất các điều khoản về khoản dàn xếp 2,2 triệu USD bồi thường vụ kiện gửi đến thẩm phán Los Angeles.

James Franco vai Aron Ralston trong phim 127 Hours ẢNH: IMDB

Vào thời điểm đơn kiện được đệ trình, luật sư của James Franco - ông Michael Plonsker - cho biết các bên đang dàn xếp vụ việc, trong khi Fames Franco và các bị đơn khác tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc.

“Trong khi bị đơn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc trong đơn kiện nhưng họ thừa nhận rằng nguyên đơn đã đưa ra các vấn đề quan trọng. Tất cả các bên đều tin tưởng mạnh mẽ rằng bây giờ là thời điểm quan trọng để tập trung giải quyết tình trạng ngược đãi phụ nữ ở Hollywood. Tất cả đều đồng ý về sự cần thiết phải đảm bảo rằng không ai trong ngành giải trí - bất kể giới tính, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, xuất thân, giới tính hoặc khuynh hướng tình dục - phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, quấy rối hoặc thành kiến dưới bất kỳ hình thức nào”, tuyên bố chung đưa ra hôm 30.6, thay mặt cho các cựu học sinh và James Franco. Khoảng 1 triệu USD thanh toán cho các nguyên đơn được nêu tên và hơn 1 triệu USD chuyển vào “quỹ chung” để giải quyết các khiếu nại bổ sung mà các thành viên khác của vụ kiện tập thể đang theo đuổi.

James Franco (43 tuổi) nổi tiếng qua hàng loạt phim Spider-Man, The Wicker Man, City by The Sea, 127 Hours… từng nhận đề cử Quả cầu vàng và Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc.