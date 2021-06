Jennifer Aniston nói cô và Brad Pitt là bạn bè thì không có gì kỳ quặc

Hồi tháng 9.2020, Jennifer Aniston và Brad Pitt tái hợp, đọc lời thoại phim Fast Times at Ridgemont High qua ứng dụng Zoom . Từ nhà riêng hai ngôi sao ngồi trước màn hình máy tính trò chuyện trực tuyến với nhau. Ngày 23.4, nữ minh tinh từng đoạt Quả cầu vàng nói với tờ People rằng không có sự khó xử nào giữa họ. "Thật là vui. Brad và tôi là bạn, chúng tôi là bạn", Aniston nói trong chương trình phát thanh The Howard Stern Show của kênh SiriusXM khi cô xuất hiện cùng với hai bạn diễn Lisa Kudrow và Courteney Cox.

"Chúng tôi như đang trò chuyện, không có gì kỳ quặc cả, ngoại trừ những người muốn như thế. Chúng tôi rất vui khi tham gia đọc thoại quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận cứu trợ cộng đồng CORE của tài tử Sean Penn », cô cho biết.

Jennifer Aniston kết hôn với Brad Pitt từ năm 2000 đến năm 2005 thì chia tay. Nam diễn viên Once Upon A Time in Hollywood đã xuất hiện cùng cô trong một tập phim Friends năm 2001. Brad Pitt còn dự sinh nhật lần thứ 50 của Aniston vào năm 2019. Anh và Aniston cũng chia sẻ khoảnh khắc thân mật tại Lễ trao giải Hiệp hội Diễn viên Mỹ 2020.

Brad Pitt và Jennifer Aniston chia sẻ khoảnh khắc thân mật tại Lễ trao giải Hiệp hội Diễn viên Mỹ 2020 ẢNH: PEOPLE

Jennifer Aniston sau đó kết hôn với Justin Theroux (50 tuổi) từ năm 2015 đến năm 2017. Hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiện và thường xuyên gọi điện cho nhau. Trong khi đó Brad Pitt cũng ly dị Angelina Jolie vào năm 2016.

“Ôi Chúa ơi, tôi không biết nữa,” Aniston trả lời khi được hỏi về việc kết hôn lần nữa. "Chuyện đó không nằm trong tầm ngắm của tôi. Tôi quan tâm đến việc tìm được một người bạn đời tuyệt vời, có một cuộc sống thú vị và vui vẻ với nhau. Đó là tất cả những gì chúng ta nên hy vọng”. Về chuyện hẹn hò trực tuyến, Aniston nói : "Hoàn toàn không. Tôi chỉ thích những cách hẹn hò thông thường”.

Jennifer Aniston cũng thừa nhận với mọi người rằng cô "may mắn" trong cuộc sống. "Tôi đang ở một nơi thực sự yên bình. Tôi có một công việc mà tôi yêu thích, có những người yêu thương trong cuộc sống, họ là tất cả với tôi. Và tôi còn có thêm những chú chó xinh đẹp".