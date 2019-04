Jennifer Garner được vinh danh là 'phụ nữ đẹp nhất năm'

Trên trang bìa ấn phẩm vừa phát hành, vợ cũ của “Batman” Ben Affleck xuất hiện trong trang phục giản dị gam màu vintage cùng nụ cười rạng rỡ. Ở tuổi 47, công chúng vẫn không khỏi trầm trồ trước vẻ đằm thắm, tràn đầy sức sống của bà mẹ ba con. Khoảnh khắc dịu dàng, bình yên của minh tinh sinh năm 1972 nhận được nhiều lời khen ngợi của độc giả cũng như truyền thông bởi năng lượng tích cực, giản đơn được truyền tải qua bức ảnh.

Lý giải nguyên nhân chọn Jennifer Garner là gương mặt trang bìa với tư cách là người phụ nữ đẹp nhất năm, People viết: “Là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, biết cách cân bằng sự nghiệp nghệ thuật, các hoạt động kinh doanh cũng như vai trò đại sứ của tổ chức Save the children, cô ấy xứng đáng xuất hiện trên ấn phẩm The Beautiful Issue 2019”.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PEOPLE Danh hiệu Người phụ nữ đẹp nhất năm được People công bố vào tháng 4 hằng năm với mục đích tôn vinh những ngôi sao sở hữu vẻ đẹp hình thể lẫn tâm hồn

Chia sẻ với tạp chí danh tiếng nói trên, sao phim Thiên thần công lý cho biết cô chưa bao giờ thấy bản thân mình là một phụ nữ xinh đẹp càng không phải thuộc tuýp người quyến rũ và đặc biệt không giỏi việc trang điểm. Mỹ nhân ba con cho biết trên thảm đỏ, nữ diễn viên có thể diện những bộ váy lộng lẫy, quyến rũ nhưng khi ở nhà, những đứa trẻ của cô muốn nhìn thấy mẹ mình trong những trang phục giản dị, đầu bù, tóc rối và nhễ nhại mồ hôi. Nữ diễn viên nhấn mạnh những điều đơn giản ấy mới làm nên con người thật của mình: một bà mẹ chuẩn mực chứ không phải một minh tinh nổi tiếng.

Không theo đuổi hình ảnh gợi cảm hay hở bạo như nhiều mỹ nhân Hollywood khác, Jennifer Garner cho biết cô lớn lên ở West Virginia, Appalachia (Mỹ) nên gu thời trang của bản thân bị ảnh hưởng nhiều của phong cách Geekchic (lối ăn mặc của những nữ sinh mọt sách: kín đáo, giản dị và thanh lịch). “Vẻ đẹp không phải là một vấn đề được quan tâm nhiều trong gia đình của tôi. Tôi không nghĩ rằng cha mẹ từng dành lời khen về nhan sắc của con cái vì thế chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ về nó”, người đẹp phim Alias chia sẻ.

ẢNH: INSTAGRAM NV Vẻ giản dị đời thường của minh tinh 47 tuổi

Jennifer Garner sinh năm 1972 và được biết đến là một trong những diễn viên có thực lực của màn ảnh Hollywood. Sau nhiều vai diễn không quá nổi bật, sự nghiệp của minh tinh 47 tuổi dần trở nên đột phá khi người đẹp thủ vai điệp vụ CIA Sydney Bristow trong loạt phim hành động Alias của đài ABC. Vai diễn đã đem về cho mỹ nhân này qiải Quả cầu vàng cho nữ diễn viên xuất sắc nhất cùng một giải SAG và bốn đề cử Emmy. Bên cạnh Alias, Jennifer Garner còn nổi tiếng với các vai diễn trong nhiều bộ phim như: Valentine's Day, The Odd Life of Timothy Green, Dallas Buyers Club, Miracles from Heaven, Peppermint…

Ngoài dành phần lớn thời gian cho việc đóng phim và chăm sóc gia đình, Jennifer Garner được biết đến là một nghệ sĩ có mối quan tâm đặc biệt đến các hoạt động vì trẻ em. Cô hiện là thành viên của tổ chức phi chính phủ Save the children và từng ủng hộ các chiến dịch chống lại sự tấn công của cánh săn ảnh nhắm vào con cái của các ngôi sao nổi tiếng.

ẢNH: AFP Jennifer Garner cùng Ben Affleck từng có tổ ấm hạnh phúc suốt 10 năm

Jennifer Garner từng trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại. Trong đó, sự đổ vỡ với người chồng thứ hai là tài tử Ben Affleck được báo chí quan tâm hơn cả bởi cặp sao từng được xem là một trong những đôi vợ chồng quyền lực và hạnh phúc bậc nhất Hollywood. Tháng 10.2018 họ hoàn tất thủ tục ly hôn sau 3 năm sống ly thân. Hiện bà mẹ ba con đang hẹn hò với John Miller, một doanh nhân kém cô 6 tuổi.