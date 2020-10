Jennifer Lopez đóng cặp cùng Armie Hammer trong 'Shotgun Wedding'

Theo Variety ngày 28.10, Jennifer Lopez sẽ đóng cặp cùng Armie Hammer trong bộ phim thuộc thể loại hài hành động mang tên Shotgun Wedding của hãng Lionsgate.

Bộ phim xoay quanh một cặp đôi đang tổ chức đám cưới hoành tráng. Tuy nhiên, kế hoạch của họ bị phá hỏng do sự xuất hiện của đám tội phạm. Tất cả khách mời trong bữa tiệc bị bắt làm con tin. Cặp đôi phải tìm cách cứu gia đình mình. Quá trình hành động khiến họ nhận ra những giá trị đích thực trong cuộc sống hôn nhân.

Variety miêu tả bộ phim là "cuộc phiêu lưu vui nhộn, tràn đầy năng lượng và mang đến những ý nghĩa nhân văn".

Tạo hình của Jennifer Lopez (phải) trong phim điện ảnh Hustlers Ảnh: Deadline

Jason Moore sẽ đạo diễn tác phẩm, Mark Hammer và Liz Meriwether viết kịch bản. Phim do Todd Lieberman và David Hoberman (từng hợp tác với Lionsgate trong bộ phim ăn khách Wonder) sản xuất. Thời gian bấm máy dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2021.

Armie Hammer sinh năm 1986, nổi tiếng với vai cậu sinh viên Oliver vướng mối tình đồng giới cùng Elio Perlman (Timothee Chalamet) trong Call My By Your Name. Tác phẩm nhận giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất tại Oscar 2018. Bên cạnh đó, tài tử nổi tiếng cũng góp mặt trong các bộ phim được yêu thích như The Social Network, J. Edgar, Mirror Mirror...

Jennifer Lopez, hay được biết với cái tên JLo, là một trong những nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng hàng đầu Hollywood. Năm 2012, cô lọt vào top 100 nghệ sĩ giàu có nhất thế giới . Shotgun Wedding là bộ phim tiếp theo của Jennifer Lopez sau thành công của Hustlers - phim điện ảnh chuyển thể có nội dung xoay quanh một cô gái trẻ gốc Á sinh sống tại Mỹ, buộc phải làm vũ nữ tại câu lạc bộ thoát y để có thêm thu nhập chăm lo cho bà ngoại. Tác phẩm mang về cho Jennifer Lopez một đề cử Quả cầu vàng 2020.

