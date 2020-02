Jessica Simpson từng từ chối vai nữ chính ‘The notebook’ vì có cảnh nóng

Trong cuốn hồi ký mới nhất mang tên Open book, mỹ nhân tóc vàng đình đám một thời của làng nhạc Mỹ tiết lộ rằng cô từng để vuột mất cơ hội sánh vai cùng tài tử Ryan Gosling trong bộ phim tình cảm đình đám The notebook ra mắt năm 2004. Tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Nicholas Sparks. Nữ ca sĩ sinh năm 1980 kể rằng cô đã được gửi kịch bản và được cân nhắc đảm nhiệm vai diễn Allison "Allie" Hamilton. “Tôi biết chính xác các chi tiết của bộ phim vì đã được đọc kịch bản. Thế nhưng tôi đã nói lời từ chối vì phim có cảnh nóng”, ngôi sao 40 tuổi bộc bạch. Vai Allie sau đó được giao cho nữ diễn viên Rachel McAdams, đưa tên tuổi của cô vụt sáng tại Hollywood.

Jessica Simpson lần đầu thưởng thức bộ phim The notebook trên một chuyến bay vào năm 2006, thời điểm mà vụ chuyện đổ vỡ của cô và Nick Lachey vừa được công bố. “Ôi chúa ơi, lúc đó tôi đã nghĩ rằng đó là bộ phim lãng mạn nhất thế giới… Bộ phim xuất hiện ở tất cả màn hình trên máy bay, tôi hoàn toàn bị cuốn vào nó và chỉ biết ước rằng mình sẽ có một tình yêu tuyệt vời như vậy”, nữ ca sĩ tiếc nuối.

The notebook góp phần đưa tên tuổi của Ryan Gosling và Rachel McAdams được yêu thích khắp thế giới ẢNH: NEW LINE CINEMA

Ngoài The notebook, Jessica Simpson cũng từng lắc đầu trước nhiều dự án phim tình cảm trong khoảng thời gian hẹn hò với Tony Romo bởi anh không cho phép người đẹp tham gia các bộ phim có những cảnh thân mật, lãng mạn với bạn diễn. “Một trong những yêu cầu mà anh ấy đặt ra trong mối quan hệ này là không muốn tôi đóng những bộ phim yêu cầu diễn viên phải hôn trước ống kính, điều này đã loại bỏ tất cả những bộ phim tình cảm, hài - những thể loại mà tôi thử vai nhiều nhất”, giọng ca 8X tiết lộ. Người đẹp tỏ ra thông cảm và thấu hiểu trước mong muốn của bạn trai: “Tôi hiểu mà, một vài người không chịu nổi cảnh một người khác nồng cháy với bạn gái của họ, ngay cả khi đó là công việc, nhưng cũng có quá nhiều những câu chuyện khiến chúng ta không thoải mái… Nữ ca sĩ lý giải rằng cô cảm thấy Tony Romo sợ rằng bạn gái sẽ có tình cảm với bạn diễn, nhất là khi sao nữ này từng “ngoại tình tư tưởng” với bạn diễn Johnny Knoxville khi họ có cơ hội góp mặt trong The Dukes of Hazzard.

Open book là cuốn hồi ký mới nhất của Jessica Simpson và được ấn định phát hành vào ngày 4.2. Tại đây, mỹ nhân này đã trải lòng về tất cả những biến cố mà bản thân đã trải qua: thời thơ ấu bị lạm dụng, những cuộc tình tan vỡ, khủng hoảng sự nghiệp, quá khứ nghiện ngập…

Jessica Simpson từng từ chối nhiều lời mời đóng phim vì sợ bạn trai phiền lòng ẢNH: SHUTTERSTOCK

Jessica Simpson sinh năm 1980, cô được biết đến là ca sĩ, diễn viên và nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại Mỹ. Nhờ năng khiếu ca hát xuất chúng, năm 16 tuổi, ngôi sao này đã có hợp đồng thu âm giá trị với Comlobia Records và phát hành album đầu tay Sweet Kisses vào năm 1999 với hơn 4 triệu bản được tiêu thụ khắp thế giới. Những năm cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000, cái tên Jessica Simpson nổi đình nổi đám với hàng loạt album chất lượng: Irresistible, In This Skin, ReJoyce: The Christmas Album, A Public Affair… Ở những năm tháng đỉnh cao của sự nghiệp, vẻ đẹp gợi cảm, ngọt ngào của nữ ca sĩ này cũng được truyền thông ca ngợi hết lời. Năm 2004, ngôi sao nhạc pop này được tạp chí Maxim vinh danh là người phụ nữ quyến rũ nhất hành tinh.