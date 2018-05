Jessica về 'chung nhà' với loạt sao hạng A của Hollywood

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jessica đã ký hợp đồng với công ty giải trí đình đám của Mỹ United Talent Agency (UTA). Công ty này sẽ hỗ trợ chủ nhân hit Fly trong các lịch trình nghệ thuật của cô ở xứ cờ hoa. Đây là thông tin khiến fan của Jessica nói riêng và Kpop nói chung hết sức bất ngờ.



Công ty quản lý hiện tại của Jessica là Coridel Entertainment đưa ra thông báo: “Chúng tôi tin vào khả năng quản lý và tiềm năng tốt của UTA. Thông qua UTA, chúng tôi cũng sẽ mở rộng hoạt động ở Mỹ cho Jessica và phát triển ra thế giới”. Giám đốc UTA tại thị trường châu Á, ông Max Michael chia sẻ: “Chúng tôi kỳ vọng về việc hợp tác với Jessica vì cô ấy có khả năng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cô ấy phát triển toàn cầu”.

Ảnh chụp màn hình Jessica (giữa) về "chung nhà" với các tên tuổi hàng đầu thế giới

Được biết, UTA là công ty của các nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí thế giới như Benedict Cumberbatch, Tyra Banks, Mariah Carey,… Vì thế, chuyện Jessica về chung một nhà với dàn sao Hollywood trên làm dư luận chú ý. Đây cũng được xem là một dấu hiệu khả quan cho sự nghiệp của người đẹp 29 tuổi. Nhiều khả năng, cô sẽ sớm phát hành album tiếng Anh trong năm nay.

Jessica sinh năm 1989, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Năm 2007, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm SNSD (hay còn gọi là Girl’s Generation). Năm 2014, cô đột ngột rời nhóm và tập trung hoạt động solo bắt đầu với album With Love, J. Bên cạnh ca hát, Jessica còn được biết đến khi tham gia các phim Oh! My Lady, Wild Romance, I Love That Crazy Little Thing… và có nhãn hiệu thời trang riêng. Jessica có cô em gái Krystal hiện là thành viên nhóm nhạc nữ f(x) thuộc SM Entertainment.