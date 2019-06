Jisoo (Black Pink) gây sốt khi xuất hiện trong ‘Biên niên sử Asadal’ cùng Song Joong Ki

Trong tập 7 phim Asadal chronicles (Biên niên sử Asadal) hay còn gọi Arthdal niên sử ký mới phát sóng tối 22.6, Jisoo (Black Pink) đã chính thức xuất hiện. Ở tác phẩm này, cô hóa thân thành Sae Narae, vai diễn đánh dấu lần ra mắt chính thức của nữ ca sĩ trong vai trò diễn viên.

Tuy nhiên, trong tập phim vừa qua, Jisoo lên hình chưa đến 20 giây và có duy nhất một câu thoại. Thậm chí, theo tình tiết của bộ phim, có lẽ nhân vật Sae Narae đã chết dưới tay của Taeal Ha (Kim Ok Bin). Chuyện thành viên nhóm Black Pink chỉ lộ diện chớp nhoáng đã khiến nhiều người thất vọng bởi họ mong đợi cô sẽ được thể hiện nhiều hơn thế.

Jisoo chỉ lộ diện có 14 giây trong tập 7 bộ phim ẢNH: CẮT TỪ CLIP Jisoo chỉ lộ diện có 14 giây trong tập 7 bộ phim

Không chỉ fan mà công chúng cũng thể hiện rõ sự quan tâm với vai diễn đầu tay này của Jisoo. Bằng chứng là sau khi tập 7 chiếu, từ khóa “Jisoo Asadal chronicles” hay “Jisoo Arthdal Chronicles” đứng đầu trong top tìm kiếm nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Đoạn video phân cảnh của Jisoo thu hút hơn 90.000 lượt xem trên trang Naver. Đồng thời, clip cũng được chia sẻ rầm rộ trên các mạng xã hội như Twitter, Facebook, Instagram… Phía dưới các bài viết về gà nhà YG trong Arthdal niên sử ký là hàng loạt bình luận bày tỏ sự ủng hộ dành cho cô như: “Chị ấy xuất hiện ngắn nhưng thật sự để lại ấn tượng mạnh”, “Tôi ghét Taeal Ha vì đã giết Sae Narae (Jisoo)”, “Mong là chị ấy vẫn còn sống”…

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Nhiều người mong mỏi sẽ được xem nhiều cảnh tình cảm của Song Joong Ki và Jisoo hơn nữa

Đáng chú ý, khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi khả năng diễn xuất bằng mắt của Jisoo cũng như hi vọng cô sẽ có nhiều cảnh tình cảm hơn với Saya (Song Joong Ki). Được biết, trong đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Won Suk, vai Sae Narae là người yêu của Saya - anh trai sinh đôi với Eun Som (đều do Song Joong Ki đảm nhận). Đôi tình nhân lên kế hoạch rời khỏi nơi Saya bị giam giữ, nhưng không may là Sae Narae bị hại ngay trong đêm họ muốn chạy trốn.

Fan của bộ phim dự đoán rằng Sae Narae (Jisoo) nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện trong hồi ức của Saya, bởi cô là mắc xích quan trọng trong sự biến chuyển của nhân vật này.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Song Joong Ki cùng lúc diễn hai vai, Eun Som (ảnh trên) và Saya (ảnh dưới)

Bên cạnh Jisoo, diễn xuất của Song Joong Ki trong tập 7 Biên niên sử Asadal cũng được đánh giá cao. Dù phải đóng cùng lúc hai nhân vật, nhưng anh thể hiện rõ ràng tâm lý khác biệt, đó là Eun Som ngây ngô dũng cảm và Saya mưu mô bắt đầu trả thù những kẻ hãm hại người con gái mà mình yêu thương. Đặc biệt, tạo hình của chồng Song Hye Kyo trong vai Saya cũng khiến dư luận ngỡ ngàng bởi quá mỹ miều. Anh được khen là còn xinh đẹp hơn bất kỳ nữ diễn viên nào trong phim.