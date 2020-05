Jiyeon (T-ara) hẹn hò tài tử ‘Mặt trăng ôm mặt trời’?

Sáng 19.5, trang Sports Kyunghyang bất ngờ đưa tin Jiyeon và Song Jae Rim được người dân phát hiện cùng nhau lái xe và dừng lại thân thiết ở một trạm xăng tại thành phố Chungju (Hàn Quốc) hôm 17.5. Người này kể: “Cuối tuần trước, cả hai nghệ sĩ cùng nhau bơm xăng ở trạm đó. Jiyeon thì dường như không biết cách mở xăng ở trạm tự phục vụ, nên Song Jae Rim bước ra giúp cô ấy”.

“Nhân chứng” này khẳng định: “Trông họ có vẻ rất ngọt ngào, nên tôi nghĩ có lẽ cả hai đang hẹn hò. Bộ đôi cũng thường xuyên phóng tầm mắt nhìn xung quanh, giống như kiểu sợ người ta nhận ra mình vậy”. Đồng thời, nguồn tin trên còn úp mở khả năng Jiyeon mới là người cầm lái, còn Song Jae Rim ngồi bên ghế phụ.

Cả hai tình tứ trong buổi họp báo phim I Wanna Hear Your Song ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Trước thông tin về nghi vấn hẹn hò, phía giọng ca 27 tuổi và tài tử sinh năm 1985 đều chưa lên tiếng phản hồi. Công ty quản lý của họ đều thông báo Jiyeon và Song Jae Rim có sở thích tương đồng cũng như có quan hệ thân thiết. Đại diện hai bên đang liên lạc và kiểm tra chuyện tình cảm này với cả hai.

Được biết, Jiyeon và Song Jae Rim quen biết nhau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình I Wanna Hear Your Song, phát sóng trên KBS hồi tháng 8 - 9 năm ngoái. Trong tác phẩm, dù là vai phụ và đất diễn không nhiều, “phản ứng hóa học” giữa cả hai cũng rất được khán giả yêu thích.

Jiyeon (thứ 2 từ phải sang) đứng cạnh Song Jae Rim tại buổi đọc kịch bản I Wanna Hear Your Song ẢNH: INSTAGRAM NV

Sinh năm 1993, Jiyeon là nữ ca sĩ, diễn viên xinh đẹp Hàn Quốc. Cô là thành viên nhóm nhạc T-ara đình đám và cũng có sự nghiệp solo ấn tượng. Trên màn ảnh, mỹ nhân 9X nổi tiếng qua các phim Cao thủ học đường, Bay cao ước mơ 2, Hồi chương tử thần… Trước đây, cô từng có mối tình kết thúc buồn với Lee Dong Gun.

Trong khi đó, Song Jae Rim vẫn là một tài tử chưa có dự án nào nổi bật. Anh quen thuộc với người xem nhờ các tác phẩm Tiệm mì mỹ nam, Mặt trăng ôm mặt trời, Gab Soon nhà tôi… Nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi đóng MV Go Away của 2NE1, MV Because of You của After School, MV Runaway của Kara… và tham gia show We Got Married với Kim So Eun.