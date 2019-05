J.K Rowling sẽ xuất bản thêm bốn quyển sách cho thế giới Harry Potter

Sự trở lại của thế giới phù thủy lần này không tập trung vào các nhân vật chính như Harry Potter, Ron Weasley hay Hermione Granger mà nó đi sâu vào các bộ môn mà các phù thủy tương lai được học. Hai quyển sách Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts và Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology sẽ được ra mắt vào ngày 27.6 tới. Hai phần còn lại là Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy và Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ phát hành trong thời gian sắp tới. Cả bốn quyển sách đều được phát hành với định dạng trực tuyến.

Sau khi thông tin này được công bố trên trang Twitter của Pottermore thì các fan của Harry Potter đã rất vui mừng. Một tài khoản nói rằng: “Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi được chứng kiến sự trở lại của thế giới phù thủy”. Hơn nữa, một số độc giả trung thành của bộ truyện này hy vọng rằng nhà xuất bản sẽ cho ra mắt thêm bản in để họ có thể cảm nhận được trọn vẹn nội dung của tác phẩm như lần đầu tiên họ đến với thế giới pháp thuật.

Theo tác giả J.K.Rowling thì các quyển sách sẽ đưa độc giả trở lại với thế giới phép thuật một lần nữa để tìm hiểu kỹ hơn các pháp thuật từ thời trung cổ cũng như khám phá văn hóa truyền thống ở nơi mà Harry Potter đã từng học. Bên cạnh đó, người đọc sẽ được hiểu rõ hơn về ngôi trường phù thủy Hogwarts đồng thời đi sâu vào từng môn học được dạy ở trường. Hơn nữa, người đọc sẽ hiểu hơn về lịch sử của Muggle (những người không phải phù thủy thuần chủng) và một thứ pháp thuật do J.K.Rowling tạo ra. Các tác phẩm lần này được lấy cảm hứng từ cuộc triển lãm Harry Potter: A history of magic.

Ảnh: Reuters Tác giả J.K. Rowling, người đã tạo ra sê-ri huyền thoại Harry Potter Với sự trở lại lần này, nhà xuất bản tin tưởng những quyển sách mới sẽ mê hoặc các độc giả từng yêu thích bộ ba Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger và những ai có niềm đam về thế giới pháp thuật. Bên cạnh đó, nhà xuất bản còn tiết lộ những quyển sách này sẽ có cả những bản thảo, ghi chú của tác giả kể từ thời J.K.Rowling bắt đầu viết quyển đầu tiên của Harry Potter.

Sê-ri huyền thoại Harry Potter là câu chuyện kể về hành trình của Harry Potter cùng những người bạn của mình ở trường pháp thuật Hogwarts. Họ đã cùng nhau chống lại thế lực hắc ám của chúa tể Voldermost để bảo vệ ngôi trường và thế giới phù thủy khỏi sự thống trị của bóng tối.