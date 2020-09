Jo In Sung, Han Hyo Joo góp mặt trong phim của đạo diễn 'Thế giới hôn nhân'

Theo một báo cáo độc quyền từ Sports Chosun, Jo In Sung sẽ tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên sau 6 năm kể từ tác phẩm It's Okay, That’s Love phát sóng vào năm 2014 của Đài SBS. Nam tài tử góp mặt trong dàn diễn viên chính của của Moving (tạm dịch: Di chuyển), bộ phim truyền hình dựa trên webtoon cùng tên. Moving kể câu chuyện về quá trình trưởng thành của các học sinh trung học và cha mẹ của họ - những người đang mang trong mình bí mật mà người khác không biết.

Trong tác phẩm này, Jo In Sung sẽ đóng cặp cùng Han Hyo Joo. Nữ diễn viên xinh đẹp chưa tham gia bộ phim truyền hình nào kể từ W (tựa Việt: Hai thế giới) vào năm 2016.

Jo In Sung và Han Hyo Joo hợp tác trong phim mới Ảnh: Sports Chosun

Moving sẽ được dẫn dắt bởi Mo Wan Il - đạo diễn nổi tiếng với loạt phim kinh dị Misty (tựa Việt: Thần bí) và phim truyền hình có rating cao The World of the Married (tựa Việt: Thế giới hôn nhân). Moving dự kiến phát sóng vào nửa cuối năm 2021.

Han Hyo Joo sinh năm 1987, được công chúng biết đến qua các bộ phim truyền hình như Người thừa kế sáng giá, Dong Yi và Hai thế giới. Nữ diễn viên từng được khán giả bầu chọn là "mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hàn" nhờ vẻ ngoài thanh tú, mong manh, thuần khiết.

Jo In Sung sinh năm 1981, cao 1,87m, sở hữu gương mặt điển trai và khả năng diễn xuất tốt. Anh được lòng cả công chúng và giới phê bình qua việc góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như Chuyện xảy ra ở Bali, Classic, Song hoa điếm, Gió mùa đông năm ấy, Chỉ có thể là yêu, Ông hoàng… Anh cũng là một trong những biểu tượng nam thần của xứ sở kim chi.