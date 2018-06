John Cena bất ngờ thay Sylvester Stallone tham gia dự án mới cùng Thành Long

John Cena sẽ thay thế cho Sylvester Stallone, người ban đầu dự kiến cùng hợp tác với Thành Long. Nhiều fan hâm mộ thích thú khi nghĩ rằng sẽ nhìn thấy hai huyền thoại như Stallone và Thành Long cùng xuất hiện trong một bộ phim. Trước đây hai người chưa từng đứng cạnh nhau, hay lập nhóm chiến đấu trong một tác phẩm hành động nào. Sau đó, họ lại bất ngờ khi giờ đây cái tên John Cena sẽ phải lấp đầy chỗ trống của Stallone.

Trong phim, Thành Long vào vai một nhà thầu an ninh tư nhân Trung Quốc. Anh là người được giao nhiệm vụ rút dầu từ một nhà máy đang bị tấn công. Khi phát hiện ra đó là một kế hoạch phức tạp với mục đích để ăn cắp hàng triệu USD từ nguồn dầu, anh hợp tác với nhân vật của Cena, một cựu lính Mỹ, nhằm ngăn chặn kẻ xấu.

Ảnh: Amazon Studios John Cena vào vai cựu quân nhân Hoa Kỳ trong phim

Trong khi Stallone vẫn chưa đưa ra lý do rời khỏi dự án, John Cena có vẻ là một quyết định khá vững chắc cho nhà sản xuất. Khi sự nghiệp đấu vật chuyên nghiệp của nhà vô địch WWE (vô địch hạng nặng thế giới đô vật) dường như sắp kết thúc, thì sự nghiệp diễn xuất của anh lại mở ra.

Sau khi xuất hiện trong hai bộ phim hài gần đây Daddy's Home 2 và Blockers, John Cena sẽ tham gia Bumblebee, phần spinoff của thương hiệu đình đám Transformers. Anh cũng sẽ là ngôi sao chính trong bộ phim The Janson Directive của hãng Universal. Ngoài ra tay đấm 41 tuổi còn thay thế cho Dwayne Johnson trong dự án phim Duke Nukem.

Cena đã tham gia diễn xuất từ thập niện trước, nhiều người biết đến anh qua bộ phim The Marine (2006), hay xuất hiện trong những bộ phim hạng B như 12 Rounds, Legendary, The Reunion, Trainwreck, Sisters. Anh còn tham gia lồng tiếng trong bộ phim hoạt hình Ferdinand.

Ảnh: Universal Pictures John Cena từng thử sức với thể loại hài qua hai phần phim Daddy's Home và trong Blockers

Project X có tên ban đầu là Ex-Baghdad. Thành Long vừa là diễn viên vừa đảm nhận vai trò sản xuất. Phim sẽ do đạo diễn Scott Waugh của Need for Speed chỉ đạo và kịch bản được viết bởi Arash Amel.

Project X sẽ bắt đầu bấm máy vào mùa hè này tại Trung Quốc.